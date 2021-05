„Fanta 4“ kommen zurück ins „Bad Magic-Home“

Bad Mergentheim. „Die Fantastischen Vier“ sollen den Neustart von „Lieder im Schloss“ in Bad Mergentheim einläuten. Nach ihrem vielumjubelten Konzert 2015 ist der nächste Auftritt am 6. August 2022 geplant.

„Bad Mergentheim freut sich auf ,Die Fantastischen Vier’“, betonen sowohl OB Udo Glatthaar als auch Kulturamtsleiter Kersten Hahn in einer ersten Reaktion.

Das „Fanta-Vier“-Konzert vor sechs Jahren ist in der Kurstadt noch in bester Erinnerung. Zu „Bad Magic-Home“ haben „Die Fantastischen Vier“ ihren Auftrittsort im Juli 2015 kurzerhand umbenannt. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigten Begeisterung. „Die Location war sensationell und alle waren gut drauf. Die 400 Kilometer nach Bad Mergentheim haben sich definitiv gelohnt“, schrieb etwa Fan Stefanie auf der Seite der „Fantastischen Vier“. Für den Schlosshof gab es viel Lob. Da hieß es dann „Die Location war extrem gut!“ oder auch: „Das war wirklich großartig! Das Wetter, das Schloss, die Leute und die Fantas in bester Stimmung! Danke!“

Entsprechend groß ist auch bei der Stadt Bad Mergentheim die Freude auf ein Wiedersehen: „Es ist einfach klasse, dass die Band wieder zu uns kommen will!“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar: „Schon damals hatten wir den Eindruck, dass es den Fantastischen Vier sehr gut in Bad Mergentheim gefallen hat. Wir hatten einen sehr witzigen und lockeren Austausch hinter der Bühne, als sich die Künstler im Goldenen Buch der Stadt eintragen haben.“

OB Udo Glatthaar bedankt sich beim Veranstaltungspartner „Argo Konzerte“, mit dem gemeinsam nun schon über Jahrzehnte die Reihe „Lieder im Schloss“ zu einem kulturellen Aushängeschild für Bad Mergentheim geworden sei. „Die Fantastischen Vier sind eine fantastische Gruppe, die Bürgerschaft und Gästen wieder ein unvergessliches Musik-Erlebnis im atmosphärischen Schlosshof bieten wird“, ist Glatthaar überzeugt.

Kulturamtsleiter Kersten Hahn sieht in der Konzert-Ankündigung ein „starkes Signal, dass es nach Corona wieder weitergeht mit großen Konzerten in unserer Stadt“. Und ergänzt: „Wir freuen uns, dass unsere lange bestehenden und guten Netzwerke mit großen Agenturen auch in der schwierigen Zeit der Pandemie fortbestehen und es eine starke Verbundenheit mit dem Standort Bad Mergentheim gibt.“

Auch in der Neustart-Phase des Tourismus sei der Termin für das Open-Air-Spektakel ein wichtiges Zeichen des Aufbruchs nach innen und außen. „Rund 9500 Menschen waren 2015 dabei, die Gästebetten der Stadt waren an diesem Konzertwochenende ausgebucht“, ruft Kersten Hahn in Erinnerung.

