Bad Mergentheim. Als Fortsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes soll nun auch ein Entwicklungskonzept für Familie, Jugend und Senioren erstellt werden. Der CDU-Antrag bekam 33 Ja-Stimmen und nur ein Nein von Jochen Flasbeck (Freie Wähler). Im Rahmen der Konzepterstellung sollen konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, um die Kurstadt für Familien, Jugend und Senioren attraktiver zu gestalten und die Lebenssituation dieser Gruppen deutlich aufzuwerten, erläuterte CDU-Fraktionschef Andreas Lehr. Die Themen Familienzentrum, Barrierefreiheit und auch ein Sanierungsprogramm für die Jugendräume könnten laut Lehr so stärker in den Mittelpunkt rücken. Silke Stahnke (Grüne) begrüßte den CDU-Vorschlag. OB Glatthaar sprach von einer guten Ergänzung der laufenden Prozesse. Er kündigte an, dass es bald ein virtuelles Familienzentrum (eigene Internetseite) für die Stadt geben soll. sabix