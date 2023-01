Fahrzeug in Bad Mergentheim übersehen

Bad Mergentheim. Ein 31-Jähriger in seinem Pkw übersah vermutlich ein anderes Fahrzeug in Bad

Mergentheim, woraufhin es zu Verkehrsunfall kam. Am Freitagmorgen, gegen 6.20

Uhr, befuhr der Mann mit seinem 1er BMW die Stuppacher Straße in Fahrtrichtung

Wachbacher Straße. Beim Einbiegen in die Wachbacher Straße übersah er vermutlich

den bevorrechtigten 1er BMW einer 19-Jährigen. Die beiden Autos prallten

zusammen und wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sich nicht

mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

