Fahrraddieb geschnappt

Bad Mergentheim. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagnachmittag vor dem Freibad einen Fahrraddiebstahl und informierte die Polizei. Der Mann hatte bemerkt, wie ein 37-Jähriger gegen 14.30 Uhr vor dem Bad in der Straße „Arkau“ an mehreren angeschlossenen Fahrrädern rüttelte und die Schlösser in Augenschein nahm. Schließlich schnappte sich der Fahrraddieb ein weißes Damenrad mit schwarzem Fahrradkorb und radelte davon. Eine informierte Polizeistreife erkannte den vom Zeugen beschriebenen Mann auf dem gesuchten Rad und unterzog ihn einer Kontrolle. Das Fahrrad wurde sichergestellt, der 37-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Polizei bittet nun die Rad-Besitzerin, sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Revier zu melden. pol

AdUnit urban-intext1