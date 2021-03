Bad Mergentheim. Im Zusammenhang mit der Personenfahndung in Bad Mergentheim nach bislang einem Handtaschenräuber (mehrere Vorfälle am Mittwoch) sucht die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim nun nach einer zweiten Person. Diese war möglicherweise an den Taten beteiligt.

AdUnit urban-intext1

Beide gesuchten Personen hielten sich zusammen gegen 10 Uhr am Mittwoch, 24. März, im Bereich des Parkhauses am Bahnhof, dem Fußweg entlang des Wachbaches, der Unterführung unter den Bahngleisen und des dortigen Supermarktes auf.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1: circa 18 bis 22 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, dunkler Hose und hellen Sportschuhen, eventuell grauweiße Schuhe der Marke Nike. Person 2: circa 18 bis 22 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, dunkler Hose.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen, die am Mittwochvormittag im Bereich Bad Mergentheim, insbesondere an den genannten Bereichen und den Tatorten in der Stifterstraße und dem Schlosspark, die beschriebenen Personen bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise auf die Personen geben können, sich unter Telefon 09341 / 810 zu melden. pol