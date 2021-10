Fachleute geben gute Tipps

Bad Mergentheim. Das Herz ist der wichtigste Muskel und rückt jährlich im November durch vielfältige Aktionen deutschlandweit ins Zentrum der Aufmerksamkeit. „Herz unter Druck – Ursachen, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks“ lautet das Motto der diesjährigen Herzwoche, das von der Deutschen Herzstiftung ausgerufen wird.

Am Dienstag, 23. November, findet um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kursaal des Kurhauses statt, die von der Kurverwaltung Bad Mergentheim gemeinsam mit Bad Mergentheimer Kardiologen organisiert wird.

Zu Beginn wird der niedergelassene Kardiologe Dr. Gerhard Bauer darüber informieren, woher der Bluthochdruck kommt und wie er sich entwickelt, welche Formen es gibt und welche Risiken damit einhergehen. Ihm folgt Privatdozent Dr. Mathias M. Borst zum Thema „Wie messe ich den Blutdruck richtig?“. Der Chefarzt der Kardiologie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wird in seinem Vortrag die verschiedenen Messverfahren erklären und darüber informieren, was man selbst tun kann, um den Blutdruck richtig zu messen, wie man ihn am besten dokumentiert und wie man mit Schwankungen umgehen kann.

Bei der Behandlung von Bluthochdruck stellen Medikamente eine wichtige Säule der Therapie dar. Richtig eingesetzt ermöglichen Tabletten eine gute Kontrolle dieser weit verbreiteten Erkrankung und verhindern hierdurch u. a. Schlaganfall und Herzinfarkt. Die Auswahl und die Kombination der Substanzen sowie der richtige Einnahmezeitpunkt, sind einige der Themenschwerpunkte über die Dr. Ulrich Hahn referieren wird. Abschließend wird Gudrun Schüßler aufzeigen, was man selbst zur positiven Blutdruckeinstellung beitragen kann. Der Eintritt ist frei. Eine verbindliche Anmeldung ist im Gäste-Service oder unter 07931/9650 erforderlich. Die jeweils gültigen Corona-Zutrittsbedingungen sind zu beachten.

