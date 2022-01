Fachkräfte gesucht

Bad Mergentheim. Die Plätze in Krippen, Kindergärten und im Hortbereich sind im Main-Tauber-Kreis in den vergangenen Jahren enorm ausgebaut worden. Um die von den Eltern dringend benötigten Betreuungszeiten auch abdecken zu können, wird jedoch an vielen Orten händeringend nach pädagogischem Personal gesucht. Ein entscheidender Schlüssel, diesem Fachkräfteengpass zu begegnen, ist die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern.

Die Berufliche Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung Bad Mergentheim (EPE) bietet die Ausbildung nach einem pädagogischen Einstiegsjahr sowohl in vollzeitschulischer als auch in praxisintegrierter Form an. Je nach Vorbildung erwerben die Absolventen nach drei oder vier Jahren Ausbildung ihre staatliche Anerkennung. Als Ausdruck einer qualitativ anspruchsvollen Ausbildung wird seit letztem Schuljahr mit dem Berufsabschluss zusätzlich der „Bachelor Professional in Sozialwesen“ verliehen.

Am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr veranstaltet die EPE einen Online-Informationsabend zur „Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher“. Es werden dabei die unterschiedlichen Ausbildungswege an der EPE vorgestellt und Fragen zum Beispiel zur Schulanmeldung oder zum Ablauf der Ausbildung geklärt.

Die Anmeldung zum Informationsabend erfolgt per E-Mail an b.brunner@epe-mgh.de. Weitere Informationen und die Zugangsdaten werden dann per E-Mail zugeschickt. epe