Fachgerechte Arbeiten

Bad Mergentheim. Restaurator Norbert Eckert erläutert in seinem Bericht an den Museumsverein Hintergründe und ausgeführten Arbeiten am Bildstock: „Der Bildstock zeigt im oberen Aufsatz eine Kreuzigungsgruppe in Halbreliefdarstellung, beidseitig jeweils ein Deutschordenskreuz mit der Datierung von 1577. Er ist aus rotem Sandstein gefertigt; unter dem bildhaft gestalteten oberen Bereich ist ein sich verjüngendes Standkapitell auf einem Achteckpfeiler, welcher im unteren Bereich ein mehrfach profiliertes Gesims als Abschluss aufweist. Unter diesem ist der Sockelbereich mehrfach mit geometrischen Elementen in interessanter Form ausgebildet.

Als erstes wurde überprüft, ob der vormalige Standort (beim Verkehrsübungsplatz) ein historischer ist – dann wäre eine Versetzung nicht gerechtfertigt gewesen, obwohl sich dieser insgesamt an einem ungünstigen Platz befindet. Der originale Sockelbereich war zwischen 15 bis 20 Zentimeter von ankommendem Erdreich überdeckt. Dieses wurde partiell entfernt, um zu prüfen, ob ein altes originales Fundament vorhanden ist. Dabei wurde festgestellt, dass der Bildstock bereits auf einem relativ neuen, betonierten Fundament stand. Somit war eine Versetzung zur besseren Weitererhaltung des Bildstockes gerechtfertigt.

Damit kein Substanzverlust entstehen konnte, wurden gefährdete Bereiche vor Ort gefestigt und gesichert sowie leicht ablösbare biologische Ablagerungen vorsichtig entfernt. Der Bildstock wurde dann fachgerecht abgebaut und in unserer Werkstatt zwischengelagert. Die Oberflächenreinigung und Entfernung der restlichen Ablagerungen erfolgte ohne jeglichen Substanzverlust. Durch die Lagerung in der Werkstatt war eine langsame Austrocknung möglich.

Nach der Reinigung zeigte sich, dass der Bildstock schon mehrmals restauriert wurde und in der Vergangenheit auch großflächig Ergänzungen vorgenommen wurden.

Die gefährdeten Bereiche sind mehrfach mit Kieselsäureester verfestigt worden; kleine, bildhauerische Ergänzungen sowie Kittungen von Rissen und Antragungen erfolgten mit mineralischem Steinersatzmaterial.

Der Umfang bezog sich auf die Bereiche, welche durch Witterungseinflüsse in der Zukunft Schaden erlitten hätten; es handelt sich ausschließlich um konservierende Kittungen und keinerlei Komplettierungen von unterschiedlich reduzierten Oberflächen.“ HP