Bad Mergentheim. Im Bad Mergentheimer Kulturforum ist die neue Ausstellung eröffnet worden: Mitten im dunklen Winter laden dort Bilder der Künstlerin Astrid Böer mit satt-leuchtenden Farben zu einer besonderen „Kunstpause“ ein.

Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn begrüßte zur Vernissage rund 100 Gäste und freute sich sehr, dass es die Bilder der heimischen Künstlerin mit Ateliers in Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen mit Verzögerung ins Kulturforum geschafft hätten. Denn gleich zweimal waren in den Jahren 2020 und 2021 entsprechende Pläne an der Pandemie gescheitert. Nun endlich der feierliche Auftakt, den zwei Studentinnen von der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal, Cristin Leber am Klavier und Sängerin Maylin Brenner, mit feinsinnigen Beiträgen umrahmten.

Alltagsstress „überpinseln“

Die Ausstellung zeigt facettenreich, kraftvoll und farbenfroh Kunstwerke auf Leinwänden – von abstrakt bis gegenständlich. Die ausgestellten Bilder sollen zur Inspirationen einladen, wie man Alltagsstress einfach „überpinseln“ kann, indem man für sich oder mit anderen eine kreative Kunstpause einlegt. „Ich liebe große, tiefe Leinwände, auf denen ich mich ausleben kann. Rot-orange Farbtöne sind meine Lieblingsfarben, in den letzten Jahren kamen immer mehr die Naturtöne mit markanten Strukturen hinzu“, sagt Astrid Böer selbst. Die Autodidaktin geht ihrer Leidenschaft seit über 20 Jahren nach und engagiert sich unter anderem auch im Beirat des Bad Mergentheimer Kulturvereins.

Laudator Thomas Koch stellte den Gästen der Vernissage diese neue Ausstellung im Kulturforum als Rückzugsraum inmitten eines kalten Winters voller Krisen und gesellschaftlicher Fliehkräfte vor: „Ruhige, kraftvolle Farben. Stimmungsvolle Motive. Wir können uns darin versenken, Gelassenheit finden, Energie schöpfen.“ Die titelgebende Kunstpause sei die Kunst, in der Kunst eine Pause zu machen, zurück zu treten, Luft zu holen, zu uns selbst zu finden.

„Astrid Böers Werke sind nicht fürs Museum, ihre wollen ins Leben, bilden Leben ab, nehmen ehedem Lebendiges auf und verändern es, stellen es neu auf, formen und färben es zu neuem Leben, neuem Erleben“, so Thomas Koch.

Er lud die Betrachterinnen und Betrachter dazu ein, eine Kunstpause zu genießen und sich in die Werke „hineinfallen“ zu lassen. Die Ausstellung „Kreative Kunstpausen“ ist noch bis einschließlich Sonntag, 8. Januar 2023, im Kulturforum Bad Mergentheim (Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 35) zu sehen. Geöffnet ist täglich (außer mittwochs) von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. An Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) bleibt das Kulturforum geschlossen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. stv