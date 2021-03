Bad Mergentheim. Maßgeblich für die Möglichkeit, in der Karwoche und über Ostern Präsenzgottesdienste abzuhalten, ist die Inzidenzzahl. Sollte diese am Mittwoch, 31. März, schon um 250 liegen (laut Veröffentlichung in den Fränkischen Nachrichten), können im gesamten evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim, keinerlei Präsenzgottesdienste stattfinden. Die Gemeinden weichen dann auf digitale Formate aus.

AdUnit urban-intext1

Sollte der Wert eindeutig darunter liegen, finden folgende Gottesdienste statt: Zum Abendmahlsgottesdienst an Gründonnerstag, 1. April, um 19 Uhr im Gemeindehaus, ist eine telefonische Anmeldung bis Mittwoch unter Telefon 07931 / 959530, erforderlich. An Karfreitag, 2. April, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst und um 15 Uhr ein musikalischer Gottesdienst zur Todesstunde in der Schlosskirche statt.

An Karsamstag, 3. April, beginnt die Osternachtfeier um 22.30 Uhr mit einem Osterfeuer vor der Kirche. Die gesamte Osternachtfeier findet im Freien statt.

Am Ostersonntag, 4. April, findet um 8 Uhr auf dem „Alten Friedhof“ eine Auferstehungsfeier mit einem Ensemble des Posaunenchores und um 10 Uhr in der Schlosskirche ein Ostergottesdienst statt.

AdUnit urban-intext2

Am Ostermontag, 5. April, ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Schlosskirche. Die Gottesdienste sind musikalisch besonders gestaltet.

Nähere Informationen kann man den ausgehängten Plakaten und der Homepage www.kirchemgh.de entnehmen. Außerdem findet man auf der Homepage einen Osterweg mit einer Liturgie zum selbstgestalten sowie Predigten als Audiodateien von Karfreitag (Pfarrer Rother) und Ostersonntag (Pfarrerin Korn). Sollte eine abendliche Ausgangssperre in Kraft treten, ist die Osternachtfeier davon ausgenommen. Pressemitteilungen sollten am 1. und am 3. April beachtet werden. pm

AdUnit urban-intext3