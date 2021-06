Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Weltyogatag am 21. Juni - Eva-Maria Hellinger wollte im November 2020 ihr Studio eröffnen und geriet mitten in ihren zweiten, langen Lockdown Eva-Maria Hellinger: „Yoga ist etwas, was fließen darf“

Der Tag der Sommersonnenwende, der 21. Juni, ist auch Weltyogatag. Eva-Maria Hellinger schätzt ihn dieses Jahr besonders, denn sie darf nach monatelangem Lockdown seit kurzem endlich wieder mit ihren Schülern „arbeiten“.