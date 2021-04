Etwa 1700 Tests bislang durchgeführt

Bad Mergentheim. Kein Jubiläum, aber eine kleine Zwischenbilanz des Wirkens des städtischen Schnelltestzentrums im Kulturforum kann nach dem 18. Testtag am Samstag gezogen werden.

„Der Zuspruch steigt weiter an, immer mehr Bürgerinnen und Bürger nutzen die Möglichkeit, sich hier kostenlos auf Corona testen zu lassen“, betonte der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim, Raimund Rüdenauer, im Gespräch mit unserer Zeitung. Genauere Zahlen nannte Gerd Drescher, der als Leiter der Betreuungsgruppe und Mitglied der Bereitschaft das DRK-Ortsvereins bisher bei jedem der bislang 18. Testtage vor Ort im Einsatz war.

„Wir haben jeweils zwölf Helfer im Einsatz, insgesamt waren bislang 30 unserer Mitglieder aktiv“, verwies Drescher auf das große ehrenamtliche Engagement der Rot-Kreuz-Helfer. Die Mitglieder haben bislang 680 Arbeitsstunden erbracht – „nicht nur während der Öffnungszeiten, sondern auch bei der Vor- und Nachbereitung dieser Termine“, erklärte Drescher.

Die Zahl der Testwilligen „steigt an, am Samstag kamen 123 Personen zu uns“, insgesamt erfolgten mittlerweile (einschließlich Samstag) „zirka 1700 Tests“.

Aufgrund der steigenden Nachfrage wird auch das Angebot des städtischen Schnelltestzentrums ausgeweitet. Bereits am heutigen Montag hat das städtische Schnelltestzentrum an einem weiteren Wochentag geöffnet, und an den Samstagen öffnen sich künftig bereits ab 10 Uhr die Türen des Kulturforums. „Wir sind bereit“, sagte Drescher mit Blick auf das engagierte Team des DRK-Ortsvereins. HP