Etwa 122 Trainingsabende mussten wegen der Pandemie ausfallen

Bad Mergentheim. Die Abteilungsversammlung der Ju Jitsu Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim fand im Sportheim des SV Edelfingen statt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte diese im Jahr 2020 nicht stattfinden, sodass der Abteilungsleiter Hennes Meinikheim über die letzten drei Jahre berichtete. Weiterhin standen der Kassen- und Kassenprüfbericht, Neuwahlen der Abteilungsleitung, sowie Ehrungen auf der Tagesordnung.

Im Jahr 2018 war das größte Ereignis die Prüfung von Andreas Schleicher zum 5. Dan. Es ist etwas ganz Besonderes den höchsten Dan, der durch eine Prüfung zu erreichen ist, erfolgreich zu absolvieren. Im Jahr 2019 war das herausragende Ereignis die Veranstaltung zum Jubiläum 30 Jahre Ju Jutsu in Bad Mergentheim. Bei über 100 geladenen Gästen wurden bei tollem Ambiente und gutem Essen im Erdhaus gefeiert. Eine ganz besondere Ehre an diesem Abend wurde dabei dem Abteilungsleiter Hennes Meinikheim mit der Verleihung des 6. Dan zu teil.

Wieder in der Halle

Nachdem im Jahr 2020 einige gemeinsame Aktivitäten, wie das Zeltlager, die jährliche Maiwanderung, der große Herbstlehrgang und natürlich viele Trainingsstunden ausgefallen sind, ist die Freude umso größer, dass die Abteilung seit September wieder in der Halle trainieren kann. Insgesamt fielen 43 Wochen Training mit etwa 122 Trainingsabenden aus. Trotzdem wurden in den Jahren 2018 und 2019 über 800 Trainingsstunden von über 20 Trainern erfolgreich absolviert.

231 Mitglieder

Dabei sind besonders Boris Künstler und Alexander Friedrich hervorzuheben, die im Berichtszeitraum die Prüfung zum Trainer C erfolgreich beendet haben. Mit ihnen zählt nun die Ju Jitsu-Abteilung sieben Trainer B und zwölf Trainer C in ihren Reihen. Die Abteilung zählt 231 Mitglieder, wobei Kinder und Jugendliche 60 Prozent aller Mitglieder ausmachen. Besonders stolz ist sie auf die Frauen- und Mädchenquote von 45 Prozent.

Weiterhin wurden vier neue Mitglieder in die Abteilungsleitung gewählt, nachdem sie bereits kommissarisch im letzten Jahr tätig waren. Die Abteilung bedankte sich bei den ehemaligen Mitgliedern der Abteilungsleitung Christof Meinikheim, Uwe Fleischer, Monika Menth und Andreas Köhler. Christof Meinikheim war in den letzten 18 Jahren als Beisitzer in der Abteilungsleitung tätig und hat unter anderem viele Kinderzeltlager organisiert und durchgeführt. Nachdem Monika Menth zunächst zwölf Jahre lang die Kasse geführt hatte, hat sie seit 2008 das Amt als Schriftführerin inne gehabt. Sechs Jahre lang hat sich Uwe Fleischer als Gerätewart um die Bestellung und Verwaltung der Materialien der Abteilung gekümmert. Andreas Köhler , der nach zwölf Jahren als Schriftführer das Amt des Kassenwarts übernahm, sorgte seit 2008 für die Finanzen in der Abteilung. Es folgte die Entlastung der Abteilungsleitung sowie die Neuwahlen. In der Abteilungsleitung sind nun gewählt: Hennes Meinikheim als Abteilungsleiter, Andreas Schleicher als Stellvertreter, Thomas Kluge als Kassenwart, Peter Summa als Schriftführer, Sergey Sidorov als Gerätewart, Laura Meinikheim als Pressewart und Matthias Ries als Beisitzer.

Der letzte Punkt der Tagesordnung waren die 59 Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Besonders hervorzuheben sind Hennes Meinikheim, der für 45 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde und Andreas Schleicher, der seit 30 Jahren Mitglied in der Abteilung ist.