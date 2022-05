Es wird kühler

Wer noch unter den Folgen des Vatertags leidet, und sich dort richtig schön den Richtbaum vom Dachstuhl geschossen hat, der wird sich über viel frische Luft freuen. Ansonsten ist das an diesem Wochenende schon unverschämt kühl. Verspätete Eisheilige? Verfrühte Schafskälte? Vielleicht ist das mit Tief „Hannah“ über Finnland mit ihrem Nordwind auch einfach nur „dumm gelaufen“. Kommende Woche wird’s übrigens wieder deutlich wärmer, aber leider auch nicht allzu beständig.

Der Samstag beginnt häufig mit Sonnenschein, im Tagesverlauf bilden sich aber vermehrt Quellwolken. Mittags und nachmittags entstehen daraus lokale Schauer, vereinzelt sogar kurze Graupelgewitter. Mit kaltem Wind werden es nur 15 Grad in Wildentierbach, und 18 in Bad Mergentheim.

Am Sonntag gibt es ebenso einen Wechsel aus dichten Wolken mit örtlichen Schauern und Sonnenabschnitten. Tendenziell sind die Schauer etwas seltener, und die Sonnenabschnitte nachmittags etwas länger. Trotzdem bleibt es mit 14 Grad in Boxberg und 17 in Creglingen eher ungemütlich.

Blümchenalarm in den Nächten: Bei längerem Aufklaren kann es bei 5 bis 0 Grad lokal Bodenfrost geben!

Es bleibt auch in der neuen Woche durchwachsen, aber die Schauer werden deutlich wärmer. Am freundlichsten dürfte der Montag werden, sonst gibt es neben sonnigen Abschnitten auch immer wieder einzelne Regengüsse. Ab Wochenmitte können örtlich heftige Wärmegewitter auftreten, denn die Temperaturen steigen von 19 Grad am Montag auf bis zu 30 Grad zum Mittwoch und Donnerstag. Andreas Neumaier