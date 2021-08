Rot am See. Landesweit sind am Sonntag die acht zentralen Impfzentren geschlossen worden – darunter auch das in Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall. Über eine Viertelmillion Impfdosen wurden alleine hier verabreicht – zuletzt ließ die Impfwilligkeit der Bevölkerung aber doch sehr zu wünschen übrig: „Mit Inkrafttreten der vorletzten Corona-Verordnung haben die Zahlen rapide abgenommen“, berichtet Melanie Schlebach, die stellvertretende Leiterin des Zentralen Impfzentrums Rot am See.

Das „ZIZ“ hat am 27. Dezember 2020 seinen Betrieb aufgenommen, seitdem wurden hier mehr als 262 000 Impfdosen verabreicht. Insgesamt sind in den neun zentralen Impfzentren des Landes seit dem Beginn der Impfkampagne rund siebeneinhalb Millionen Impfungen verabreicht worden.

David Schneider blickt als Leiter des „ZIZ“ auf eine arbeits- und ereignisreiche Zeit zurück: „Es war wie ein wilder Ritt auf der Rasierklinge. In der Hochzeit der Kampagne gab es ja die Impf-Priorisierung – und da gab es natürlich auch viele emotionale Diskussionen. Aber letztlich kann man sagen: Mission erfüllt – wir haben unseren Teil zur Impfkampagne beigetragen.“

In der Spitze wurden in Rot am See bis zu 2000 Personen am Tag geimpft – damals waren zwölf Impfstraßen in Betrieb und 50 Mitarbeiter pro Schicht im Einsatz. Dieser Andrang ist allerdings längst Geschichte – am letzten Tag hielten fünf Bundeswehrsoldaten, sechs medizinische Fachangestellte, drei Ärzte und ein Koordinator den Betrieb am Laufen.

Die 44 Kreisimpfzentren bleiben voraussichtlich noch bis Ende September in Betrieb. In der Region Heilbronn-Franken sind das die Zentren in Heilbronn, Ilsfeld, Öhringen, Wolpertshausen und Bad Mergentheim. Dazu wird es 18 mobile Impfteams an neun Standorten geben.