Löffelstelzen. Die Freiwillige Feuerwehr Löffelstelzen hielt ihre Jahreshauptversammlung im Gemeindesaal ab. Nicht nur die Örtlichkeit, sondern auch die Rahmenbedingungen insgesamt waren anders als gewohnt. So wurde die Versammlung unter den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abgehalten. Es wurden Corona-Schnelltests durchgeführt, Temperaturen gemessen, Hände desinfiziert und natürlich Abstand gehalten und Masken getragen.

Abteilungskommandant Bernd Lehle eröffnete die Versammlung und konnte 18 Kameraden der Einsatzabteilung sowie den stellvertretenden Stadtkommandanten Karl-Heinz Barth begrüßen.

Lehle ließ das vergangene Jahr Revue passieren und bedankte sich bei seinen Kameraden für das geleistete Engagement. Sein Bericht, aber auch die von ihm verlesenen Berichte von Schriftführer, Kassier, Jugendfeuerwehr, Altersabteilung und Dienstsportgruppe, standen alle im Zeichen der Corona-Pandemie.

Es konnten dadurch nur 13 Monatsübungen durchgeführt werden. Zusätzlich wurde ausgiebig die Möglichkeit der truppweisen Ausbildung genutzt. Es wurde dreimal ein Block für die Maschinisten und einmal für die Atemschutzgeräteträger angeboten. Kameradschaftliche Treffen und Veranstaltungen für die Bevölkerung blieben 2020 ganz aus.

Die sechs Einsätze im Jahr 2020 wurden trotzdem vorbildlich abgearbeitet, auch wenn man jede Übungsstunde weniger spürt.

Stadtrat Thomas Tremmel beantragte die Entlastung des Ausschusses, was ohne Gegenstimmen geschah. Tremmel überbrachte auch die Grüße der Stadt.

Karl-Heinz Barth nahm kein Blatt vor den Mund und sagte: „Es sind schwere Zeiten und auch in der Feuerwehr herrscht teils noch Chaos durch die Pandemie.“ Gerade auch deshalb übermittelte er seinen Dank und den von Stadtkommandant Lars Rudolph. „Wir üben in 10er-Gruppen solange es geht, unter allen Schutzmaßnahmen bis hin zum Temperatur messen. Wir müssen weiter üben, um wieder besser zu werden.“ Er bedauerte, dass die Feuerwehr in der Impfpriorisierung nicht höher liege. „Es bleibt eine Herausforderung und auch finanziell wird es durch die Kosten der Pandemie und vieler Baustellen enger.“

Nach nun fünf Jahren standen wieder die Wahlen zum Abteilungskommandanten, zu dessen Stellvertreter und die des Ausschusses auf der Tagesordnung.

Nachdem vier der sechs bisherigen Ausschussmitglieder sich nach Jahrelanger Arbeit zurückziehen, standen glücklicherweise genügend engagierte Kameraden zur Wahl. Gewählt wurden: zum Abteilungskommandanten Bernd Lehle, zum stellvertretenden Abteilungskommandanten Manuel Baumann, in den Ausschuss Daniel Gödecke, Manuel Baumann, Bernhard Siedler und Christian Salch.

Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden Michael Müller und Matthias Tremmel geehrt und erhielten als Erinnerung einen Tonkrug mit entsprechender Widmung.

Abteilungskommandant Lehle bedankte sich bei den ausgeschiedenen Ausschussmitgliedern und überreichte jedem ein Präsent. Verabschiedet wurden: Martin Salch, seit 1996 Ausschussmitglied und Kassenprüfer; Ulrich Ott seit 1996 und von 1997 bis 2021 Gerätewart; Christian Müller seit 2000 dabei und seitdem Kassier; sowie Michael Müller, seit 2001 stellvertretender Abteilungskommandant, davon 15 Jahre an der Seite von Bernd Lehle. Diese Kameraden seien, so Lehle, maßgeblich daran beteiligt, dass die Wehr heute so gut aufgestellt ist. ffw