Es bleibt warm

Wer jetzt noch nicht heizt, heizt auch noch länger nicht: Gute Nachrichten sind dünn gesät in diesen Zeiten, aber beim Wetter gibt es sie dann doch noch.

Mit Optimismus darf man der beginnenden Heizperiode entgegenblicken, denn die Temperaturen scheinen sich vorerst nicht großartig in Richtung Winter verabschieden zu wollen.

Im Gegenteil: Bis Anfang November sind mit zeitweiligen Sonneneinschüben sogar nahe 20 Grad drin, vereinzelt auch darüber. Die eine oder andere frische Nacht lässt sich zwar nicht vermeiden, aber selbst hier ist Papa Frost ein vorläufig äußerst seltener Gast. Wer jetzt noch nicht viel heizt, der muss es also auch weiterhin nicht.

Am Samstag kann es vor allem vormittags oder mittags noch einmal örtlich begrenzte Schauer oder Gewitter geben, nachmittags wird es aber immer freundlicher bei 16 Grad in Schwarzenbronn, und bis 19 in Edelfingen.

Am Sonntag könnte sich an der Tauber anfangs Nebel länger halten, sonst gibt es einen trockenen Mix aus Sonnenschein und kompakten Wolkenfeldern. Dazu wird es sehr mild mit 19 Grad in Untereichenrot, und 22 in Markelsheim. Erfreulich ist insgesamt auch der Blick auf die neue Woche. Vor allem am Montag und Dienstag gibt es zwar einige Regenschauer und Gewitter, danach ist es aber wieder überwiegend trocken. Nur stellenweise kann sich Nebel oder Hochnebel länger halten, dann wird es kaum wärmer als ( immerhin) 16 Grad.

Mit Sonne sind dagegen zwischen 17 und 21 Grad drin, der Donnerstag könnte sogar um 23 bringen. So kurz vor Allerheiligen ist das ein ordentliches Wärme- Brett.