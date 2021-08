Erzieher haben beste Berufsaussichten

Zwei Klassen der Fachschule für Sozialpädagogik mit insgesamt 35 Absolventen haben alle Prüfungen bestanden und den schulischen Teil des Abschlusses zur Erzieherin oder zum Erzieher erfolgreich absolviert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim. An der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) Bad Mergentheim hat es Grund zu feiern gegeben. Die 35 Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik konnten nun von ihren Klassenlehrerinnen F. Duschner und F. Doppel die Zeugnisse in Empfang nehmen. Zehn Schülerinnen und Schüler haben außerdem die Gelegenheit genutzt, neben der beruflichen Ausbildung die Fachhochschulreife zu erwerben, die viele Möglichkeiten für die berufliche Zukunft öffnet.

Auf die frisch gebackenen Schulabgänger wartet jetzt noch das einjährige Berufspraktikum, um die an der Schule erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen intensiv in der Praxis zu erproben. Anschließend starten sie als staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher endgültig ins Berufsleben.

Die Aussichten diesen Übergang nahtlos zu meistern, sind günstiger denn je, denn nie zuvor wurde so viel pädagogisches Fachpersonal in Krippen, Kindergärten oder auch im Hortbereich gesucht wie in diesen Tagen. Der Fachkräftemangel im Erziehungsbereich, den man in früheren Jahren nur in den Großstädten kannte, hat längst die ländlichen Regionen, wie den Main-Tauber-Kreis erreicht. Eltern wünschen sich verstärkt Angebote für Kinder unter drei Jahren und längere Betreuungszeiten, aber der Ausbau der Einrichtungen stockt nicht zuletzt an manchen Orten wegen fehlenden Personals.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insofern werden die 44 Berufspraktikanten der EPE, die mit einem Kolloquium die Ausbildung beendet haben, von Mitarbeitern, Eltern und natürlich den Kindern mit Freude erwartet.

Durch eine Reform des baden-württembergischen Hochschulgesetzes dürfen sie außerdem nun auch den Titel „Bachelor Professional im Sozialwesen“ führen.

Die schulische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben:

Klasse 2BKSP2-1: Gabriella Comparato, Sophia Dürr (Belobigung), Eileen Heer, Nicole Lerke, Silke Linn (Preis), Lena Meyer, Viktoria Mohl, Franziska Münkel (Preis), Theresa Pfau (Belobigung), Mariella Schmitt (Belobigung), Jenny Stolz (Belobigung), Dennis Wallace (Belobigung), Nadiya Walter, Leonie Weinmann (Preis), Debora Wilhelm (Preis), Kira Zegowitz, Marco Zeitz (Preis), Svenja Zils, Besarta Zhuniqi und Saibe Zhuniqi.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Klasse 2BKSP2-2: Arina Belz (Preis), Celine Brausch (Belobigung), Kristina Brückner (Preis), Christina Cerna (Belobigung), Jana Eyermann, Jana Grieb (Preis), Lisa Grund, Finja Jaensch (Preis), Sonja Karg (Belobigung), Elena Kraft, Enya Muhler, Oliver Neumann, Julia Schuller, Rahel Schuster (Belobigung) und Jennifer Stabel (Belobigung).

Das Berufspraktikum erfolgreich abgeschlossen haben: Jaqueline Akbas, Corinna Amann, Evelyn Bär, Gülistan Bilgic, Renata Braun, Sonja Bündert, Thomas Carl, Lea Dauth, Yasemin Ebel, Marie Eberlein, Ramona Faulhaber, Carina Feller, Christine Hauf, Melanie Heckmann, Jennifer Hein, Markus Herdtweck, Jessica Hutzel, Sofie Käfer, Anna Kaiser, Lisa Koppsieker, Sarah Kosmak, Laura Löhr, Beatrice Loewenhofer, Sandra Lorenz, Jana Mache, Jennifer Masur, Gönül Mehmed, Qendresa Mehmeti, Violetta Mersi, Jasmin Naser, Georg Pauly, Cheyenne Raiwet, Jana Schöllig, Diana Schrottge-Wünsche, Ines Schwarzkopf, Lara Schwend, Michelle Stiegler, Hannah Striffler, Svea Teßmann, Janosch Weiland, Christina Wiedemann, Yao Xiao, Vanessa Zettl und Christine Zobel. epe