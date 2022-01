Bad Mergentheim. Das Team für die Trauerbegleitung in der Seelsorgeeinheit „Lamm“ veranstaltet am Freitag, 4. Februar, ein Erzählcafé für Trauernde. Es findet von 15 bis 17 Uhr im LBV-Café in der Burgstraße statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist an keine Religionszugehörigkeit gebunden. Im LBV-Café gilt die 2G-Regel. Interessierte benötigen einen entsprechenden Nachweis, dass sie geimpft oder genesen sind. Das Erzählcafé richtet sich an alle, die Hilfe oder einen Ansprechpartner in ihrer Trauer suchen. Der Treffpunkt bietet einen geschützten Raum und Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen. Mitglieder des Trauerbegleitungsteams stehen für ein Gespräch zur Verfügung oder hören den Betroffenen ganz einfach nur zu. Begleitpersonen sind ebenfalls willkommen.

