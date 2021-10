Bad Mergentheim. Frank-Markus Barwasser kommt am Mittwoch, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in den Großen Kursaal nach Bad Mergentheim, um sein neues Programm „Der wunde Punkt“ zu spielen. Welche Chancen es gibt, die Anwesenheit unserer Spezies auf der Erde weiterhin zu rechtfertigen, will Frank-Markus Barwasser in seinem neuen Kabarettprogramm aufzeichnen. Dafür schickt er wiederum sein Alter Ego, den unerschütterlichen Erwin Pelzig auf die Bühne. Karten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten.

