Erstes Soloprogramm war erfolgreich

Bad Mergentheim. Nach kurzer Weihnachts- und Neujahrspause ging die Kleinkunstsaison 2022/2023 der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum mit dem Gastspiel von Jakob Friedrich und seinem Programm „I schaff mehr wie Du!“ weiter. Zugleich war es insofern eine Premiere, weil erstmalig in der Geschichte der städtischen Kleinkunstserie anstelle eines Musikkabaretts ein reiner Wort-Comedian und Kabarettist auf der Bühne stand.

Jakob Friedrich gilt als Senkrechtstarter in der deutschen Comedy- und Kabarettszene. Innerhalb von nur wenigen Jahren wurde er für zahlreiche namhafte Kleinkunstpreise nominiert wie zum Beispiel Sankt Ingberter Pfanne, Hamburger Comedy Pokal, Paulaner Solo, Tuttlinger Krähe, Fränkischer Kabarettpreis, Rostocker Koggenzieher und Mannheimer Comedy Cup. Im Fernsehen hatte Friedrich unter anderem in den SWR-Comedy-Reihen „Freunde in der Mäulesmühle“ und „Dui do on de Sell“ Gastauftritte.

Scharfsinnig und witzig

In seinem ersten Soloprogramm „I schaff mehr wie Du!“ analysierte er pointiert scharfsinnig und witzig sowohl die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge als auch den vermeintlichen oder realen Umgang unter Kollegen aus Sicht eines ehemaligen Walldorfschüler und jetzigen Facharbeiters in einem schwäbischen Metall- und Elektroindustriebetrieb.

Im wirklichen Leben ist Jakob Friedrich tatsächlich seit rund 18 Jahren Mechatronik-Facharbeiter in einem schwäbischen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie. Einerseits kann er deshalb auf so treffsichere, spitzbübische, ironische sowie charmante Abläufe im Berufsalltag eines solchen Betriebs parodieren. Andererseits kämpft er auch nach so langer Zeit immer noch mit Anpassungsschwierigkeiten, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass seine Eltern aus Bremen stammen.

Im „Blaumann“

Zudem spielte der Comedian im „Blaumann“ bestimmte Situationen, Szenen und Gespräche mit seinem Kollegen Volker oder seinem Vorgesetzten äußerst realitätsnah wirkend in gemimten Dialogen nach. Gleichzeitig vermengte er dies mit seinen vielfältigen und umfassenden Gedanken sowie Ansichten und Meinungsbildern. Exemplarisch, wie ihn sein Vorgesetzter dazu aufforderte „Jakob, du muscht mal a bissle was denke beim Schaffe“ und „Gehirnschmalz inveschtieren“. „Dabei ist dies totaler Quatsch, denn ich denke sehr viel bei der Arbeit“, kommentierte er diesen Vorwurf. „Ich habe zum Beispiel erst neulich wieder gedacht, weshalb die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens sich nur so schleppend verbreitet und vorankommt, denn da sollte sich doch etwas tun“, berichtete er.

Abwechselnd zu den Situationen und Dialogen in dem Arbeitsbetrieb nahm er ebenso Szenen des schwäbischen Alltagslebens aufs Korn und kombinierte sie mit seinen Philosophien oder Gedankengängen.

Urlaub verdienen?

Das wohl Schlimmste, was man zu einem Schwaben sagen könne, sei „I schaff mehr wie Du!“, meinte Friedrich. Bei einem Bremer hingegen könnte man damit nicht annähernd so viele Reaktionen hervorrufen, sondern vielleicht allenfalls die erwidernde Frage, „Wie, du arbeitest mehr als ich – wieso machst du das?“. Und wieso müsse man sich den Urlaub erst verdienen, gibt Friedrich eine entsprechende Frage seines Kollegen Volker wieder. Dabei stehe der Urlaubsanspruch doch festgeschrieben im Arbeitsvertrag. „Ich habe noch nie in einem Kontrakt den Passus gelesen: Er bekommt nur dann Urlaub, wenn er schön fleißig war und ist“.

Dass man sich alles verdienen muss sowie die Frage „fleißig oder faul“ sei in Schwaben ganz tief im Rechtssystem und im Alltag verankert, konstatierte Friedrich. Immerhin habe er von seinem Chef die offizielle Erlaubnis für seine nebenberuflichen Auftritte als Comedian und Kabarettist erhalten. Nämlich, von diesem mit der wohlwollenden Begründung, dass es ein guter Ausgleich für den Mechatroniker sei – allerdings drückte sein Chef dies auf seine ganz spezielle Weise aus, und zwar mit den Worten: „Dann muschd beim Schaffe ned so viel rede“.

Jakob Friedrich entpuppte sich bei seinem Auftritt im Bad Mergentheimer Kulturforum als wahrlich talentierter und gekonnter, spitzfindiger und intelligent humoriger sowie kurzweilig unterhaltsamer und hoch amüsanter Comedian und Kabarettist mit reichlich Wortwitz. Daher zog er dementsprechend von Beginn an bis zum Ende seines fast zweistündigen Programms das Publikum in seinen Bann zog und hatte dies auf seiner Seite. Das zahlreiche Publikum würdigte das Soloprogramm „I schaff mehr wie Du!“ mit reichlich vielen Lachern und stürmischen Schlussapplaus.

Die Kleinkunstsaison 2022/2023 der Stadt Bad Mergentheim wird am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Bad Mergentheimer Kulturforum mit Martin Herrmann und seinem Programm „Mein Lieblingsstatus wäre Witwer…aber dazu müsste ich erst heiraten“ fortgesetzt.