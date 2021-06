Erster Autokorso mit elf Fahrzeugen

Nach der Niederlage gegen Frankreich siegte Deutschland im zweiten EM-Spiel über Portugal. Grund genug für einige übermotivierte Fans, den ersten Autokorso mit elf Fahrzeugen in Bad Mergentheim zu starten.

AdUnit urban-intext1

Main-Tauber-Kreis. Wie war die Lage im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis nach dem deutschen Sieg am Samstagabend bei der Fußball-Europameisterschaft? Dazu nehmen die Polizei und die Stadt Bad Mergentheim Stellung.

Pressesprecher Gerald Olma vom Polizeipräsidium Heilbronn teilte auf Anfrage am Montag mit, dass es mit Blick auf den Neckar-Odenwald-Kreis wie auch den Main-Tauber-Kreis „lediglich in Bad Mergentheim einen kleineren Autokorso gab. Insgesamt wurden hier elf Pkw festgestellt, welche einzeln und gelegentlich hupend durch die Stadt fuhren.“

Besondere Vorfälle, Probleme oder Unfälle habe es nicht gegeben, so Olma.

AdUnit urban-intext2

Und wie bereitet sich die Polizei auf den Mittwochabend und die Partie gegen Ungarn vor? Olma: „Man wird, wie bei allen EM-Spielen mit deutscher Beteiligung, mit zusätzlichen Kräften präsent sein um gegebenenfalls reagieren zu können.“

Was müssen Teilnehmer bei einem Autokorso beachten? „Bei grundsätzlicher Tolerierung der Durchführung von Autokorsos als Ausdrucksform der Freude und Brauchtumspflege ist die Beeinträchtigung Dritter auf ein zumutbares Maß zu minimieren. Autokorsos finden nicht in rechtsfreien Räumen statt“, erklärt Polizeisprecher Olma und fügt an: „Bei Straftaten oder bedeutenden Ordnungswidrigkeiten wird die Polizei konsequent einschreiten. Das heißt bei Gefahren für Leib und Leben von Personen sowie für bedeutende Sachwerte wird durch die Polizei unverzüglich und konsequent eingeschritten.

AdUnit urban-intext3

Gefährlich

Gefährlich und nicht akzeptabel sind zum Beispiel das Sitzen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben; das Stehen in Fahrzeugen (Cabriolet etc.); das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen; das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern/dem Schiebedach; das Einfahren in Bereiche in denen Fußgängerverkehr herrscht. Anschnallen ist Pflicht – auch im Autokorso! Und: Das Hupen während des Autokorsos ist nicht erlaubt“, erwähnt Olma noch.

AdUnit urban-intext4

Für die Stadt Bad Mergentheim äußert sich Pressesprecher Carsten Müller: „Für Autokorsos gibt es ja die schöne Umschreibung der ‚geduldeten Ordnungswidrigkeit‘, da sie nach der Straßenverkehrsordnung eigentlich nicht zulässig wären. In jedem Fall müssen aber die Sicherheitsregeln eingehalten werden. Das bedeutet, dass Verkehrszeichen zu beachten sind, es gilt Anschnallpflicht und auf keinen Fall dürfen Rettungswege blockiert werden. Wer einen Sieg mit Autokorso feiern will, sollte das auch nicht im Kofferraum oder gar auf dem Dach eines fahrenden Autos tun. Hier würde die Polizei umgehend einschreiten.

Für die Fußball-Spiele mit deutscher Beteiligung hat die Stadtverwaltung Bad Mergentheim – wie in vorherigen Turnieren auch – in Sachen Autokorso eine pauschale Anordnung erlassen.

Aus Lärmschutz- und Sicherheitsgründen werden wir den Stadtkern auch bei dieser Europameisterschaft für Autokorsos sperren. Das heißt, dass Polizeivollzugsbeamte und Mitarbeitende des Gemeindevollzugsdienstes in der Mühlwehrstraße, der Kapuzinerstraße, am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz und in der Bahnhofstraße nur Fahrzeuge von Anwohnerinnen und Anwohnern oder einzelnen Personen mit berechtigtem Anliegen passieren lassen werden. Das hat am vergangenen Samstag bereits gut funktioniert“, so Müller. Der Stadtverwaltung seien auch keine größeren Zwischenfälle vom vergangenen Samstagabend bekannt geworden.