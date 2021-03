Bad Mergentheim. Ein 19-Jähriger versuchte in der Nacht auf Samstag mit seinem Roller vor der Polizei zu fliehen. Der junge Mann fiel der Polizeistreife auf, als er ohne Schutzhelm und ohne Versicherungskennzeichen aus Igersheim in Richtung Innenstadt fuhr. Die Polizeibeamten fuhren hinter ihm her und versuchten den Rollerfahrer mittels Anhaltekelle, Signalhorn und Lichthupe zum Stehenbleiben zu bewegen. Den 19-Jährigen interessierte dies offenbar nicht und er fuhr unbeirrt weiter in die Kapuzinerstraße, dann in die Burgstraße und schließlich zum Gänsemarkt, wo ihn die Ordnungshüter zunächst aus den Augen verloren. Zirka eine halbe Stunde später konnte die Besatzung eines anderen Streifenwagens den Gesuchten antreffen. Zu diesem Zeitpunkt war der 19-Jährige alkoholisiert (ein Promille). Der junge Mann musste daraufhin zur Blutentnahme und muss mit mehreren Anzeigen rechnen. Seinen Führerschein konnte er nicht abgeben, weil er keinen hat. pol