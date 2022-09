Erntedank mit Landfrauen

Bad Mergentheim. Auch in diesem Jahr findet die Feier zum Erntedankfest in Bad Mergentheim wieder in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Main-Tauber-Kreis, dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis und der Kurverwaltung Bad Mergentheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veranstaltung ist am Sonntag, 2. Oktober von 13.30 Uhr bis 18 Uhr in der Wandelhalle. Der Eintritt ist frei. Tanja Frei, Regionalbeauftragte des Kirchlichen Dienstes Ländlicher Raum (KDL) Nordbaden, Evangelische Landeskirche in Baden, den Festvortrag zum Thema: „Wir gehen mit der Landwirtschaft – fundamentale Gedanken zum Erntedank“. Im Anschluss daran findet ein gemütliches Beisammensein mit Programm durch den Landfrauenverband statt. kv/Bild: Kurverwaltung