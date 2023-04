Ernährungstipps von Heidi Sessner

Bad Mergentheim. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums und als Auftaktveranstaltung zum Projekt „Gesunde Schule“ der Kaufmännische Schule in Bad Mergentheim fand ein Referentenvortrag der Triathletin und Ernährungsberaterin Heidi Sessner in Kooperation mit der AOK Heilbronn-Franken statt.

Brainfood

Unter dem Motto „Der Mensch ist, was er isst und was er nicht isst“ zeigte Sessner den Teilnehmenden unter anderem, inwiefern Brainfood, also die richtige Ernährung, zu einer Leistungssteigerung im privaten und beruflichen Umfeld beitragen kann. Sportliche Aktivitäten wurden in den Vortrag integriert, um die rechte und linke Gehirnhälfte zu aktivieren. Anhand anschaulicher Beispiele stellte die Triathletin die Auswirkungen von verschiedenen Ernährungsweisen auf den Körper dar. Denn Ernährung sei ein „Erfolgsfaktor“, um „Kreativität, Konzentration, das Immunsystem sowie die Leistungsfähigkeit“ zu steigern. Die Basis für gesunde Ernährung fange schon beim Einkaufen an. Als gesunde Grundlage sei ein Frühstück unumgänglich. Feste Bewegungspausen sollten neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr in den Alltag eingebaut werden.

Abschließend stand Sessner dem Publikum Rede und Antwort zu unterschiedlichen Fragen, beispielsweise wie wichtig Eiweiß in der heutigen Ernährung oder wie verlässlich der Nutri-Score sei. In Anknüpfung zum Fachvortrag hat die AOK Heilbronn-Franken mit der Expertin Magdalena Rothengast Vitalitätschecks mit Hilfe eines „Biozoom-Messgerätes“ bei den Anwesenden durchführt. Das Messgerät analysiert hierbei die antioxidativ wirkenden Substanzen im Körper, die sofort ausgewertet und durch den Experten interpretiert werden. Dazu gehören Aussagen über die allgemeine Fitness, das biologische Alter, die Herzfrequenz oder die Herzratenvariabilität. Die AOK ist nun offiziell Kooperationspartner der Kaufmännischen Schule beim Projekt „Gesunde Schule“ für Gesundheitsprävention. Ksm