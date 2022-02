Ernährungstage: Gemeinsam am PC kochen

Bad Mergentheim. Bewusster Genuss und dass Mahlzeiten und regionale Lebensmittel auch im hektischen Alltag wertgeschätzt werden – diese Herausforderungen stehen im Mittelpunkt der landesweiten Ernährungstage des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 2022. Sie finden von Montag, 14. bis Freitag, 18. Februar statt. In diesem Rahmen bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis am Mittwoch, 16. Februar, von 17 bis etwa 20 Uhr einen Online-Kochworkshop an unter dem Motto „Genussvoll in den Feierabend mit regionalen Leckereien – allein daheim und doch alle zusammen“, live aus der Kochwerkstatt in Bad Mergentheim.

Hektik, Stress und Leistungsdruck bestimmen heute den Alltag vieler Menschen. Insbesondere Berufstätigen fehlt dadurch häufig die Zeit für ausgewogene und genussvolle Mahlzeiten. Dass es möglich ist, trotz Zeitdruck gut zu essen und dabei auch Regionalität und Nachhaltigkeit im Blick zu haben, will der Online-Workshop aufzeigen. Jeder Teilnehmende bereitet zuhause in seiner privaten Küche, aber doch gemeinsam, ein simples Drei-Gänge Menü zu. Die einzelnen Gerichte lassen sich auch im Alltag leicht in den Speiseplan integrieren. Zum Einsatz kommen Produkte aus der Region. Interessante Tipps, Tricks und Informationen ergänzen das Kochevent. Die digitale Veranstaltung wird über die Landesinitiative „Mach’s Mahl“ gefördert und ist daher kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 10. Februar, erforderlich und wird per E-Mail an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de (Betreff „Online-Kochworkshop 16.2“) oder unter Telefon 07931/4827-6307 beim Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis entgegengenommen. Damit der Einladungslink zum digitalen Seminarraum (Software Cisco WebEx) sowie die Einkaufs- und Materialliste am Freitag, 11. Februar, bis 12 Uhr versendet werden können, muss bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse angegeben werden. lra