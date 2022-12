Erlös des dritten „Mami“ für einen guten Zweck

Markelsheim. Im Weinort Markelsheim hat sich dieses Jahr ein neues Veranstaltungsformat etabliert, das die Wochenmitte aufwertet: Der Markelsheimer Mittwoch, kurz „Mami“.

Den Weihnachtsmarkt im Fronhof wird es heuer nicht geben, stattdessen vier „Mamis“ im Advent. Das dritte Event veranstaltet der Tourismusverein nun am 14. Dezember mit einem kleinen Adventsmarkt im Hof Etzl. Der Reinerlös der Veranstaltung geht diesmal als Spende an Erik, einen fünfjährigen Markelsheimer Jungen, der für seine weitere Entwicklung einen Assistenzhund an seiner Seite benötigt. Seit seiner Geburt leidet er an starken sich wiederholenden Bewegungen der Arme und Beine, die ihn in seinem Alltag stark einschränken. Neben einer kombinierten Entwicklungsstörung besteht außerdem der Verdacht auf Epilepsie, ADS und/oder Autismus.

Um im Alltag besser zurechtzukommen, benötigt Erik einen bellenden Freund an seiner Seite. Der Assistenzhund soll ihn überall hinbegleiten und ihm Sicherheit geben.

Der Assistenzhund kostet insgesamt 21 000 Euro, weshalb sich die Familie über jede Unterstützung freut. Der Tourismusverein hat zusammen mit Thomas Etzl entschieden, den Reinerlös des dritten Advent Mamis der Familie zukommen zu lassen. tom