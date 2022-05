Erlebnisreiche Wanderung

Bad Mergentheim/Weikersheim. Eine erlebnisreiche Streckenwanderung unternahmen die Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins Weikersheim und Bad Mergentheim auf dem Panoramaweg. Bei bestem Wanderwetter trafen sich Langstreckenwanderer, um an dem vom Deutschen Wanderverband initiierten „Tag des Wanderns“erstmals eine Strecke von 26 Kilometern zurückzulegen. Dabei waren auch einige hundert Höhenmetern zu überwinden, was eine konditionelle Herausforderung für die Teilnehmer war,aber viele schöne landschaftliche Eindrücke bot.

Der Panoramaweg verknüpft die kulturellen und landschaftlichen Highlights der Region zu einer anregenden Erlebnistour mit vielen wunderschönen Ausblicken und unvergesslichen Landschaftsbildern. Seit 2012 ist der Weg als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Vom Treffpunkt in Weikersheim an der Tauber Philharmonie ging es mit dem Bus gemeinsam zum Ausgangspunkt nach Archshofen. Der Panoramaweg verläuft auf der rechten Talseite tauberabwärts.

Wanderführer Stefan Sambeth von der Ortsgruppe Bad Mergentheim referierte unterwegs über die Sehenswürdigkeiten an der Strecke.

In Klingen wurde auf die andere Talseite gewechselt. Am Eulenberg in Röttingen genoss die Wandergruppe den Ausblick auf das Taubertal. Wanderführer Burkhard Kutschera gab hier interessante Informationen zur Festspielspielstadt Röttingen bevor es bergab zum Tauberufer ging. Ulrike Wezel von der Ortsgruppe Weikersheim ging mit einigen Worten auf das Projekt „Streckenwanderung“ ein. Nach einer Zwischenrast übernahm Karl Wolpert von der Ortsgruppe Weikersheim die weitere Führung. Über den Bürgerwald und den Karlsberg ging es mit schönem Blick ins Vorbachtal zum Zielort mit Einkehr nach Weikersheim. Sts