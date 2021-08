Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am Wildpark Bad Mergentheim - Stadt, Kinobetreiber und „Solymar“-Therme sind mit im Boot / Eberhofer-Film wird noch einmal am Montag gezeigt / Karten online Erfolgreicher Start des dritten Waldkinos in Bad Mergentheim

„Film ab“ hieß es am Montagabend wieder beim Waldkino am Wildpark. Das Programm sollte eigentlich nur bis Sonntag dauern, jetzt gibt es aber eine Zusatzvorstellung am kommenden Montag, 16. August. „Kaiserschmarrndrama“ läuft noch einmal.