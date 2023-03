Erfolgreiche Rezertifizierung

Bad Mergentheim. Nachhaltigkeit ist für Bad Mergentheim ein wichtiger Bestandteil des Tourismuskonzeptes. Denn umweltschonender und nachhaltiger Tourismus ist ein Trend, nach dem die Gäste zunehmend die Entscheidung für ihr Reiseziel ausrichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2016 hat Bad Mergentheim als Pilotprojekt erstmals das Zertifikat „Nachhaltiges Reiseziel“ von der baden-württembergischen Landesregierung erhalten und wurde für weitere drei Jahre rezertifiziert.

Die Kurverwaltung agiert im stetigen Nachhaltigkeitsprozess als DMO (Destination Management Organisation) und hat sich als federführende Organisation dazu verpflichtet, die ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle Nachhaltigkeitsleistung der Destination Bad Mergentheim kontinuierlich zu stärken. Dafür wird jährlich ein Verbesserungsprogramm mit Maßnahmen zur weiteren nachhaltigen Gestaltung aufgelegt. Jedoch wäre all dies nicht möglich ohne die Leistungserbringer vor Ort.

Mehr zum Thema Bilanz für 2022 vorgestellt Übernachtungen nehmen wieder zu Mehr erfahren Anzeige 4 Tipps, wie Ihre Terrasse zum zweiten Wohnzimmer wird Mehr erfahren

„Es sind schließlich die Partnerbetriebe, die in direktem Kontakt mit den Gästen und Besuchern stehen und das Gesicht der Nachhaltigkeit zeigen“, so Kurdirektor Sven Dell. Während einer Feierstunde überreichte er gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten der Kurverwaltung Julia Krupka den Leistungsträgern die Urkunden für die Anerkennung als „Nachhaltiger Partnerbetrieb“.

„Immer mehr Menschen wollen naturnah und ressourcenschonend Urlaub machen. Wir bedanken uns für das Engagement und freuen uns, Ihnen das Siegel überreichen zu dürfen, mit dem Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Angebote bewerben können“, ergänzte Krupka bei der Urkundenübergabe. Die Urkunden tragen ein vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus kreiertes Logo - ein grünes „N“ für Nachhaltigkeit - und eine Beglaubigung durch den Zertifizierer „TourCert“.

Neben der Kurverwaltung als DMO sowie der Stadtverwaltung setzen derzeit folgende „Nachhaltige Partnerbetriebe“ ein Zeichen für einen verantwortungsvollen Tourismus und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Zertifizierung: Ringhotel Bundschu, Best Western Premier Parkhotel, Das Schaffers, Flair Hotel Weinstube Lochner, Hotel Restaurant Kippes, Hotel Alexa, „Fauna“ Wildpark GmbH, Vitalhotel König, Kliniken Dr. Vötisch, Jakobshof und Syntargo.

Die Partnerbetriebe haben sich verpflichtet, das Thema Nachhaltigkeit als wichtige Führungsaufgabe wahrzunehmen und kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen.

Wichtige Parameter sind dabei die Qualität der Produkte & Dienstleistungen, Gäste-Orientierung, schonender Umgang mit Ressourcen, Barrierefreiheit und Angebote im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Mit dem Nachhaltigkeitssiegel bekommen die Betriebe ein Marketinginstrument an die Hand und zeigen ihr Engagement nach außen. Ergänzend dazu werden sie unter anderem auch im Bad Mergentheimer Gastgeberverzeichnis mit diesem Siegel gekennzeichnet. Als Partnerbetriebe können sich alle touristischen Einrichtungen, von Hotels über Kliniken bis hin zu Freizeiteinrichtungen, beteiligen.

„Wir möchten diesen ,Nachhaltigen Weg’ gemeinsam weitergehen und Sie dabei bestmöglich unterstützen“, sagte Kurdirektor Dell bei der Verleihung der Urkunden und ergänzte, dass er sich über weitere Betriebe, die sich als Partnerbetrieb anschließen möchten, freuen würde. Am Ende der Veranstaltung haben sich in der Runde sämtliche Anwesende eindeutig dazu bekannt, künftig weiterhin als „Nachhaltige Partnerbetriebe“ mitzuwirken. Es soll auch der so genannte „Nachhaltigkeits-Rat“ wieder ins Leben gerufen werden, bei dem sich die Verantwortlichen in regelmäßigen Abständen zum gegenseitigen Austausch treffen. Eine nachhaltige Destination sei ein Gemeinschaftswerk, das vom partnerschaftlichen Zusammenwirken aller beteiligten Institutionen und Betriebe lebt. kv