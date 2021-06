Erbgutschäden und Mobilfunkstrahlung sind ein Thema

Sehr geehrter Herr Menrath, zu Ihrem Leserbrief in der FN vom 10. Juni: Offensichtlich haben Sie noch nie etwas von Achtsamkeit im Umgang miteinander gehört. Ihr Tonfall ist abwegig.

Informierten Zahnärzten ist bekannt, dass während eines Telefonats mit dem Handy die Temperatur der Metalle in den Zähnen um ca. vier Grad Celsius zunimmt. Eine Röntgenaufnahme von ein paar Sekunden steht in keinem Verhältnis zur Dauerbestrahlung durch 5G.

Entgegen Ihrer Behauptung, es gäbe keine Schäden durch elektromagnetische Wellen, gibt es inzwischen einige unabhängige Studien von Wissenschaftlern und Ärzten, die eindeutig zellschädigende und erbgutverändernde Wirkungen nachweisen, insbesondere durch DNA-Strangbrüche, und zwar bereits weit unterhalb der aktuell geltenden Grenzwerte. So die „Reflex-Studie“, die größte je angelegte EU-Studie zur Erforschung von Zusammenhängen zwischen Erbgutschäden und Mobilfunkstrahlung. Sie wurde in den Jahren 2000 bis 2004 von zwölf Forschergruppen aus sieben europäischen Ländern erstellt. Professor Adlkofer, der diese Studie leitete, bringt ihre Bedeutung wie folgt auf den Punkt: „Würde nämlich die Existenz athermischer Wirkungen von gesundheitlicher Bedeutung zugegeben werden, bräche das gesamte Grenzwertgebäude in sich zusammen.“

Die Ergebnisse der genannten Studie wurden jedoch seitens der Mobilfunklobby schon bald nach ihrer Publikation in den Medien bis heute als wissenschaftlich nicht haltbar, ja sogar als gefälscht verunglimpft. Nun hat das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen in seinem am 11. Dezember 2020 ergangenen Urteil den Fälschungsbehauptungen einen Riegel vorgeschoben. Der Reflex-Studie wurde nicht nur solide Wissenschaftlichkeit bestätigt, sondern auch die bislang stets unterschlagenen beziehungsweise ausgeblendeten gesundheitsschädigenden biologischen Wirkungen der Mobilfunkstrahlung bestätigt. Eine Revision wurde nicht zugelassen.

Anders, als Sie es geschrieben haben, können sich zwei Endgeräte sehr wohl miteinander verbinden, wie beim NFC-Verfahren („Near Field Communication“) beim Bezahlen an der Kasse. In Zusammenhang mit Mobilfunk und 5G einen Vergleich mit Röntgenstrahlen anzustellen und Frau Dr. Baum „offensichtlich naturwissenschaftliche Ignoranz“ zu unterstellen, ist schlechte Polemik. Nichts für ungut, Mobilfunkstrahlen auf Mikrowellenbasis bleiben immer schädlich!