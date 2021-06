„Er war ein kritischer Geist“

Bad Mergentheim. Der FDP-Ortsverbandsvorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Tittor ist Anfang Juni im Alter von 81 Jahren gestorben. Er führte den Verband seit zwei Jahren.

AdUnit urban-intext1

Prof. Dr. Tittor war seit 2016 offizielles Mitglied der FDP und zögerte nicht, sich in besonderer Weise zu engagieren. Er war, wie er sagte, im Herzen schon immer ein liberaler Geist. Er hat seine Ansichten in vielen Vorträgen über den Liberalismus, die freiheitliche Grundordnung, den Umgang mit- und untereinander in seiner anerkannten fachlichen Kompetenz mitgeteilt und weitergegeben. Neben seiner intellektuellen Fortbildung erlernte er im hohen Alter noch das Klavierspielen. Ruhen und Rasten war nicht seine Sache. Verantwortung zu übernehmen ein Selbstverständnis. Seiner unaufdringliche Zielstrebigkeit und seinen Problemlösungen konnte man sich nicht entziehen, schreibt die FDP in ihrem Nachruf.

Weiter heißt es: „Wolfgang Tittor war eine gelungene Kombination aus Nachdenklichkeit, Ehrlichkeit und Fröhlichkeit, für die ihm in besonderer Weise Sympathie entgegengebracht wurde.“

Die Kreisärzteschaft würdigte den Arzt und Wissenschaftler Prof. Dr. Tittor in ihrem Nachruf als „kritischen Geist“ und ebenso als zurückhaltenden und bescheidenen Menschen. Tittor war Internist, Spezialist für Gastroenterologie und Hepatologie sowie außerdem Musik- und Literaturliebhaber. 2005 wurde er laut Presseberichten „mit Worten hoher Anerkennung für seinen Einsatz im Rehabilitationsbereich verabschiedet. 27 Jahre lang hatte er als Leitender Arzt die Reha-Klinik ,Ob der Tauber’ der Landesversicherungsanstalt (LVA) Baden-Württemberg geleitet.“

AdUnit urban-intext2

Prof. Tittor war auch langjähriges (seit 1980) Mitglied im Rotary-Club Bad Mergentheim. Als Präsident fungierte er dort 1998/99. fdp/sabix