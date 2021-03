Bad Mergentheim. Die Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim bittet in der monatlichen Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ um Unterstützung für den chinesischen Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng. Er hat Menschenrechtsverteidiger vor Gericht vertreten und politisch brisante Fälle übernommen.

Ende 2005 entzog die Justizbehörde in Peking ihm die Zulassung als Rechtsanwalt. Dies geschah unmittelbar nachdem Gao Zhisheng sich in mehreren offenen Briefen kritisch über die Regierung geäußert hatte. Am 13. August 2017 wurde Gao Zhisheng von seiner Familie als vermisst gemeldet. Da sich die Behörden weigern, seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben, gilt er als Opfer des Verschwindenlassens und ist in Gefahr, gefoltert oder misshandelt zu werden. Seine Familie weiß nach wie vor nichts über seinen Gesundheitszustand oder die Gründe für seine Inhaftierung.

Gao Zhisheng befand sich bereits in der Vergangenheit als gewaltloser politischer Gefangener in Haft und war Opfer des Verschwindenlassens. Damals wurde er eigenen Angaben zufolge wiederholt gefoltert. Trotz alledem setzte er sich bis zum Zeitpunkt seines erneuten Verschwindens weiterhin öffentlich für die Menschenrechte ein und übte nach wie vor Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas.

Die Schreiben an den chinesischen Minister für öffentliche Sicherheit sowie an die chinesische Botschaft in Berlin stehen auf der Homepage der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim unter https://amnesty-badmergentheim.de/2020/04/einsatz-fuer-die-menschenrechte-auch-in-coronazeiten/ zum Download bereit. ai