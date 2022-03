Er brachte Exotisches nach Mergentheim

Herzog Paul Wilhelm von Württemberg war ein ungewöhnlicher Spross des württembergischen Königshauses. Er brachte die große, weite Welt in die Kleinstadt Mergentheim.

Bad Mergentheim. Es war am 7. September 1831, als Friedrich Paul Wilhelm von Württemberg „ehrfurchtvollst“ das Ehrenbürgerrecht der Oberamtsstadt Mergentheim verliehen wurde. Dies geschah „in dankbarster Anerkennung des Glückes, welches der hiesigen Stadt durch den Aufenthalt Seiner Hoheit (…) zu Theil wurde“. Dies beurkundeten der Bürgermeister, Stadträte und Mitglieder des Bürgerausschusses, wie man der Ehrenbürger-Urkunde im Stadtarchiv entnehmen kann.

In dem Dokument wird auch erwähnt, dass der Herzog mit seinem „Beitritt als Chef zum hiesigen Schützen-Corps (…) Bürgersinn“ bewiesen habe. Noch heute ist das Historische Schützen-Corps stolz darauf, diesen außergewöhnlichen Adligen in seinen Reihen gehabt zu haben. Es veranstaltet alljährlich ihm zu Ehren den Herzog-Paul-Abend und gab den Anstoß dafür, dass nach ihm im Neubaugebiet Auenland eine Straße benannt wurde.

Als Paul Wilhelm von Württemberg, der am 25. Juni 1797 geboren wurde, im Jahre 1827 Prinzessin Maria Sophia von Thurn und Taxis heiratete, kaufte er mit dem Geld seiner Frau ein Gut bei Breslau, musste den Kauf aber auf Befehl des Königs wieder rückgängig machen und das ihm zugewiesene ehemalige Deutschordensschloss in Mergentheim beziehen. Das Schloss, das bis dahin als Kaserne benutzt worden war, diente ihm, der mit Geld nicht umgehen konnte und Schulden anhäufte, bis zu seinem Tod 1860 als Wohnsitz. Im Laufe der Zeit füllte er in seiner Eigenschaft als Naturforscher und Entdeckungsreisender 20 Räume mit vielen exotischen Raritäten seiner Expeditionen, die ihn nach Nordamerika, Nordafrika und Australien führten.

Herzog Paul unternahm fünf große naturkundliche und völkerkundliche Reisen, von denen eine allein sieben Jahre dauerte. Sein bevorzugtes Reiseziel war Nord- und Südamerika, wo er unter anderem Kuba, Brasilien, Chile, aber auch den Mississippi und New Orleans ansteuerte und seltene zoologische, botanische und ethnografische Objekte sammelte.

Kontakt zu Indianerstämmen

Er beschrieb ausführlich Flora und Fauna der bereisten Landesteile, hatte Kontakt zu Indianerstämmen, beobachtete die Menschen und hielt ihre Gewohnheiten und Besonderheiten schriftlich und mit Hilfe von Zeichnungen fest. Er sammelte Kleidungsstücke, Werkzeuge, Waffen, Geschirr, Versteinerungen, Früchte, Pflanzen und Tiere. Und wenn der Wissenschaftler nach Mergentheim zurückkehrte, ging es ans Ordnen und Katalogisieren seiner Aufschriebe, Zeichnungen und Sammelstücke, die er dann in den Schlossräumen ausstellte und sogar der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Einer dieser Besucher war der mit dem Herzog befreundete Wachbacher Pfarrer Ottmar Schönhuth, der die damals wohl größte ethnologische und naturhistorische private Sammlung Deutschlands beschrieb. Er sah Hunderte von Gläsern und Schächtelchen mit Früchten, Samen und Rinden gefüllt; ausgestopfte Säugetiere und Vögel; Reptilien und Fische in Weingeist oder getrocknet; Insekten und Muscheln; Gehörne von Antilopen und Schädel von Elefanten; Versteinerungen und völkerkundliche Sammlungen aus Amerika, Afrika, Asien und Australien, von denen Schönhuth sagte, dass sich in Deutschland nur schwerlich Ähnliches finden würde.

Waffen und Jagdgeräte wie Streitkolben, Bogen und Köcher wurden präsentiert, ebenso Kleider von „Wilden“ wie die reichgeschmückte Jacke eines Häuptlings; Friedenspfeifen und ein „Schmuck von skalpierten Haaren, an dem noch das Ohrläppchen hängen geblieben war“, wie Schönhuth fein beobachtete. Zudem gab es nordafrikanische, besonders ägyptische „Merkwürdigkeiten“ wie eine „vortrefflich erhaltene Königs-Mumie in ihrem Sarge“.

In der Nacht sanft verschieden

Am 25. November des Jahres 1860 verbreitete sich in Mergentheim die Nachricht vom Tod des Herzog, und die Leser der Tauber-Zeitung stießen auf folgende Nachricht: „Heute in aller Frühe verbreitete sich in der Stadt die Schmerzenskunde, daß morgens vor 4 Uhr Seine Hoheit, der Herr Herzog Paul Wilhelm (Bruder des Königs) von Württemberg nach kurzem Krankenlager sanft verschieden sei.“ Vor 14 Tagen sei er wieder in Mergentheim eingetroffen, „um seine reichhaltigen Sammlungen zu ordnen“, aber der Tod habe ihn ereilt. Durch seinen „Hingang verlieren die Armen einen großen Wohltäter, die Wissenschaft aber einen ihrer größten Förderer“, waren die würdigende Worte in der Zeitung, die anmerkte, dass die Anwesenheit eines Mitglieds des Königshauses „einen gewissen Abglanz entschwundener Residenzherrlichkeit“ des Deutschen Ordens bedeutet habe. An seiner Leiche seien „die Mergentheimer in Mengen“ vorbei geströmt, „ihn noch einmal zu sehen“. Nach dem Tod des Herzogs sei es im Schloss noch stiller geworden, das dann wieder als Kaserne genutzt wurde.

Der unermüdliche Forscher hatte es versäumt, für seinen Nachruhm zu sorgen. Zu seinen Lebzeiten hat er zu wenig publiziert. Der größte Teil des Nachlasses wurde zerstört. Viele Stücke seiner reichhaltigen Sammlung sind verloren gegangen. Andere befinden sich zum Beispiel im Stuttgarter Naturkundemuseum Schloss Rosenstein.

Er war, und das kann man unterstreichen, der Humboldt Mergentheims.