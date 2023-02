Epitaphien als spektakuläre Kunstform

Bad Mergentheim. Wer die Marienkirche barrierefrei durch einen Seiteneingang betritt, stößt im Durchgang auf acht fast senkrecht angebrachte, teils stark verwitterte Grabplatten und Epitaphien. Sie sind hier im Nordflügel des ehemaligen Kreuzgangs des einstigen Dominikanerklosters unterhalb von Wandmalereien des Mittelalters in der Folge der Sterbedaten aufgereiht.

Die kleinste rechteckige Sandsteinplatte zeigt als Relief ein kleines Kind im Hemdchen, das zwei große Wappenkartuschen in den Händen hält und oben von zwei schwebenden Posaunenengeln begleitet wird. Im unteren Drittel ist nach Harald Drös („Die Inschriften des ehemaligen Landkreises Mergentheim“ von 2002, Nr. 286) der folgende, stark verwitterte Text auf einer rollwerkgerahmten Schrifttafel in Großbuchstaben eingehauen: „Anno Domini 1590 [oder 1598] Avf Donerstag den 30 Avgusti ist Iohan Evs[t]achius Avbeler seines Alters anderthalb Iar vnd [v]ier Wochen in Gott selig[lic]h entschlafen“. Es folgt abgekürzt in Latein der (übersetzte) Wunsch: „Seine Seele ruhe in Frieden [Am]en“.

Gedächtnismal für Verstorbene

Sandstein-Epitaph des Kleinkinds Johann Eustachius Aubeler. © Bittel

Wir haben hier weder einen Grabstein noch eine Grabplatte vor uns, sondern ein Epitaph, ein Gedächtnismal für Verstorbene. Epitaphien wurden meist an den Innen- und Außenwänden oder Innenpfeilern von Kirchen aufgestellt und entwickelten sich vom 14. Jahrhundert bis zum Barock zu einer immer eigenständigeren und spektakuläreren bildhauerischen Kunstform. Harald Drös vermutet, dass der kleine Johann Eustachius ein Sohn des Kammersekretärs und späteren fürstlichen Rats David Aubeler war, der seit 1585 im Dienst des Deutschordens-Hochmeisters Maximilian von Österreich nachgewiesen ist.

Aus zwei Stiftungen zu einem „ewigen Jahrtag“ (Messstipendium) in der Stadtpfarrkirche und im Dominikanerkloster von 1616 geht hervor, dass David Aubeler und seine Ehefrau Anna, genannt Wineckherin, die vermutlichen Eltern von Johann Eustachius, damals bereits verstorben waren.

Schwiegersohn von David Aubeler war Johann Eustachius von Soll, der von 1612 bis 1645 das hohe Amt eines Ordenskanzlers bekleidete. Die Wappendarstellungen auf dem Epitaph, von denen das linke den fünfstrahligen Stern der Familie Aubeler zeigt, unterstreichen den sozialen Rang des früh verstorbenen Kindes.

Standort verlegt

Der einstige Kreuzgang ist jedoch nicht der ursprüngliche Standort des Aubeler-Epitaphs, vielmehr war es wie nachweislich fünf andere Steinplatten aus der Reihe an der südlichen Außenwand des heutigen Münsters St. Johannes Baptist angebracht. Dies geht aus einer Passage in der Mergentheimer Oberamtsbeschreibung von 1880 hervor, in der das Gedächtnismal des Kleinkinds als „Grabsteinchen mit einem Kind und zwei Engelchen“ skizziert wird (S. 324). An der südlichen Außenwand des Münsters sind vier der Steinplatten noch auf Fotos des Landesamts für Denkmalpflege von 1964 zu sehen. Erst danach wurden sie, wohl wegen ihrer starken Verwitterung und vielleicht auch wegen der Beeinträchtigung der Außenwirkung des Gotteshauses, in den ehemaligen Kreuzgang versetzt.

Hier sind die lange Zeit nur provisorisch abgestellten und seit der letzten Sanierung der Marienkirche 2014/15 mit einer Stahl-Halterung definitiv arretierten Grabplatten und Epitaphien vor Wind und Wetter geschützt – aber auch den Blicken der Öffentlichkeit weitgehend entzogen. Dabei verdienen sie unsere Aufmerksamkeit, denn jeder Stein erzählt in Bild und Text von einem individuellen Schicksal.