„Entwicklungnicht schnell auflösbar“

Bad Mergentheim. Zum weiteren Vorgehen in der Herrenwiesenstraße und zum Verkehr in der Holzapfelgasse hakte CDU-Fraktionschef Andreas Lehr unter „Verschiedenes“ im Gemeinderat nach. Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagte dazu, dass die Herrenwiesenstraße durch Stadtentwicklungsprojekte und im Hinblick auf Maßnahmen zur Landesgartenschau im Fokus stehe. Derzeit werde eine Konzeption für einen großen Ringverkehr mit mehreren Einbahnstraßen erarbeitet. Klar sei aber auch, so Glatthaar: „Alles was sich dort in Jahrzehnten entwickelt hat, kann man nicht in wenigen Monaten ändern.“ Er bat um Geduld, denn mit ein paar Schildern sei es eben nicht getan.

Stadtbaudirektor Bernd Straub verwies auf die Fußgängerampel, die noch in Beschaffung sei und das Beibehalten der Tempo 40- und 30-Zonen. Lehr ergänzte, dass es wichtig sei, ein Signal zu setzen, dass die bereits gefassten Beschlüsse des Gemeinderats vom vergangenen Jahr auch umgesetzt werden. Ein neuer Radweg Richtung Innenstadt über das Rudolph-Areal könne zudem schnell realisiert werden, meinte Lehr noch.

Zur Holzapfelgasse merkte Ordnungsamtschef Christian Völkel an, dass hier keine neuen Beschwerden vorlägen, man kontrolliere die Geschwindigkeiten in der Gasse regelmäßig.

