Ensemble für Alte Musik zu Gast in der Bad Mergentheimer Schlosskirche

Bad Mergentheim. Das Ensemble „Le Nuove Musiche“ ist am Sonntag, 13. März, um 19 Uhr zu Gast in der Schlosskirche Bad Mergentheim. Unter dem Titel „Wohl denen, die da wandeln“ erklingen Vokal- und Instrumentalstücke aus der späten Renaissance und dem deutschen Frühbarock. Das Ensemble um die ehemaligen Weikersheimer Bezirkskantoren Eva-Magdalena und Peter Ammer ist mit einer Vielzahl an Instrumenten, allesamt historische Nachbauten, unterwegs. So werden im Konzert Blockflöten in verschiedenen Größen erklingen, Rohrblattinstrumente, die Viola da Gamba, Barockposaunen, eine Truhenorgel und die sonst eher selten zu hörenden Gemshörner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm umfasst Kompositionen von Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz sowie Erasmus Widmann und Heinrich Isaac. Die meisten Stücke sind relativ kurz und unterschiedlich besetzt, somit ist das Konzert bunt und abwechslungsreich.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Das Ensemble musiziert seit vielen Jahren gemeinsam und besteht aus Musikern aus dem süddeutschen Raum: Regine Hangstein (Weikersheim), Ortrun Dieterich (Stuttgart), Horst Wiedermann (Bischberg) und Eva-Magdalena und Peter Ammer (Nagold).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Deshalb ist auch das begrenzte Platzangebot zu beachten. Das Konzert wird von der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim veranstaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.