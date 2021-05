Engpass in der Austraße beklagt

Bad Mergentheim. „Ich finde das nicht gut“, sagte SPD-Stadtrat Jeremias Träger in der jüngsten Ratssitzung und bezog sich mit seiner Aussage auf die Großbaustelle rund um das Eduard-Mörike-Pflegeheim im Weberdorf und das daraus folgende Verkehrschaos im Umfeld. Es sei nun schlicht zu eng in der Austraße. Zu viele parkende Autos von Handwerkern, dazu der (Schüler-)Busverkehr, die Anwohner und weitere Nutzer des Streckenabschnitts machten die Lage kompliziert. Träger regte eine Einbahnstraßenregelung an. Seine Fraktionskollegin Inge Basel schloss sich seiner Haltung an. OB Udo Glatthaar versprach, dass sich die Verwaltung die Sache noch einmal genau anschaue. Er ergänzte aber auch, dass es klar gewesen sei, dass die große Baustelle Einschränkungen mit sich bringe. / sabix

AdUnit urban-intext1