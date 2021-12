Engelhafte Begegnungen in der Bad Mergentheimer Schlosskirche

Bad Mergentheim. Bereits bei zwei Abendgottesdiensten bot die Evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim eine poetisch-meditativen Begegnung mit Engeldarstellungen in der Schlosskirche an. Am Donnerstag gibt es einen weiteren.

Dem Thema zugewandte Musikstücke, auf der Orgel von Kantor Lucas Ziegler einfühlsam zwischen den Texten eingepasst, bereicherten die Gottesdienste in ihrem Wechselspiel zwischen Text, Betrachtung und Musik. Beim Eintreten der Kirche erwartete die Besucherinnen und Besucher ein sparsam beleuchteter Innenraum. Zwei rückwärtige Lampen, Kerzenlicht und das einfallende Licht der im Außenbereich befindlichen Strahler durch die Chorraumfenster hüllen den Raum in eine angenehme, empfangende Atmosphäre. Die Engeldarstellung wird dezent mit einem Scheinwerfer beleuchtet.

Auf Grund der Corona-Bestimmungen sind die Abstände zwischen den Gästen groß. Der ein oder andere mag dies vielleicht als angenehm empfinden, anderen fehlt die Nähe, die sich auch im gemeinschaftlichen Singen ausdrückt. Doch dies ist zurzeit auch nicht möglich. So sind es die poetisch-meditativen Hör- und Seherlebnisse, die in diesen besonderen Gottesdiensten miteinander geteilt werden. Ein weiteres verbindendes Element sind die Postkarten mit der jeweiligen Engeldarstellung, die für die meditative Betrachtung vorgesehen ist. Beim ersten Gottesdienst war es eine Engeldarstellung am linken Seitenaltar: eine Figur, geschaffen durch die Bildhauer Johannes Wagner oder Anton Grimbach nach Vorlagen von Joseph Roth.

Beim zweiten Gottesdienst standen zwei Engel, dargestellt als Putten, die sich auf einem Wolkengebilde aufstützen, im Mittelpunkt. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus dem Deckengemälde im Chorraum von Nikolaus Gottfried Stuber aus dem Jahre 1734. Angeleuchtet mit dem Strahler und somit herausgelöst aus dem Gesamtkontext des Bildthemas, war es für manchen Gottesdienstbesucher die erste, bewusste Begegnung mit dieser Engeldarstellung und ein besonderes Seherlebnis. Die unterschiedlichen Blickrichtungen der beiden Putten, die Himmel und Erde miteinander in Verbindung setzen, bildeten den Kern der meditativen Betrachtungen von Pfarrerin Regina Korn. Verse von Rose Ausländer und Ausführungen hierzu, vorgetragen von Ulrich Horch-Enzian, ergänzten die Betrachtungen. Beim ersten Gottesdienst wurden die Texte von Petra Seidel rezitiert.

Am Donnerstag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, steht die Engeldarstellung auf dem südlichen Seitenaltar „Almosenspende der Elisabeth von Thüringen“, ein Gemälde von Giovanni Battista Pittoni von 1734, im Mittelpunkt der meditativen Betrachtungen. hjh