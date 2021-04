Engagement für Arbeitsrechtler

Bad Mergentheim. Amnesty Bad Mergentheim bittet zum 1. Mai um Unterstützung für Menschen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und Gerechtigkeit einsetzen. Wer sich gewerkschaftlich engagiert und faire Löhne und gerechte Arbeitsbedingungen fordert, lebt in vielen Ländern gefährlich. Dabei ist das Recht, Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten, in internationalen Menschenrechtsabkommen festgeschrieben. Dennoch werden weltweit Menschen, die sich für die Rechte von Arbeitnehmern einsetzen, bedroht und strafrechtlich verfolgt.

An vorderster Front

Gerade Reinigungskräfte stehen bei der Pandemiebekämpfung an vorderster Front. Deswegen bittet Amnesty Bad Mergentheim rund um den 1. Mai um Unterstützung für Jorge Pérez Ortega, Jorgito genannt, der ohne ausreichende Schutzkleidung als Reinigungskraft in einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt arbeiten musste und diesen Zustand in einem Interview kritisiert hatte: Er wurde daraufhin fristlos entlassen.

Li Qiaochu wurde erneut verhaftet. Ihr soll geholfen werden. © Amnesty

Außerdem setzt sich Amnesty für den Arbeitsrechtsaktivisten Mehran Raoof ein, der im Iran aufgrund seines Engagements für bessere Arbeitsbedingungen verhaftet wurde. Für die Frauenrechtlerin Li Qiaochu hatte Amnesty letztes Jahr bereits mit Erfolg gearbeitet, doch im Februar 2021 wurde sie erneut festgenommen. Die Menschenrechtsorganisation fordert Gerechtigkeit für Jorgito und Freiheit für Mehran Raoof und Li Qiaochu.