Endlich kehrt wieder etwas Normalität ein

Wachbach. Loni Bertsch wird Ehrenvorsitzende der DLRG Wachbach: Das war einer der Höhepunkte bei der Jahreshauptversammlung des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der im Oktober neu gewählte Vorsitzende Jürgen Menzke eröffnete die Versammlung, die im Gasthaus Linde stattfand. Neben zahlreichen Mitgliedern war unter anderem auch Ehrenvorsitzenden Peter Mollner gekommen, der Ehrenvorsitzende des Bezirks Tauber Erwin Kreissl und der Bezirksvorsitzende Heiko Lang.

Zunächst erinnerte der Vorsitzende an die Gründung des Vereins 1962. Die große Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen der Ortsgruppe findet 2024 statt, um gemeinsam mit dem Förderverein Freibad Wachbach dessen 20-jähriges Bestehen zu feiern. Trotz Corona sei laut Jürgen Menzke die Mitgliederzahl konstant bei 514 geblieben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aus dem Bereich Ausbildung berichtete Hans-Peter Dehner über die Sommerkampagne im Freibad, wo er mit seinem Trainerteam 32 Kinder betreute und 15 Seepferdchen abnahm. Im September war das Training im Solymar wieder aufgenommen worden. Je Übungsabend werden ca. 100 Teilnehmer von 17 Trainern betreut. Insgesamt konnten im Jahr 2021 26 Abzeichen abgenommen werden.

Wachgänger gelobt

Der Vorsitzende lobte die Wachgänger für ihren Einsatz im Freibad, vor allem Loni Bertsch für die Organisation. An 71 Öffnungstagen haben 14 Wachgänger 475 Wachstunden geleistet. Die Jugendleitung, vertreten durch Marlen Geißler, berichtete über die alternativen Bastelangebote „To Go“ an Ostern und Weihnachten. Coronabedingt waren fast keine Freizeitangebote möglich, sie freut sich auf mehr Aktivitäten in diesem Jahr. Dieses Jahr hat bereits das Osterbasteln mit 29 Kindern in der alten Turnhalle stattgefunden.

Der Leiter für Wirtschaft und Finanzen Steffen Rieger stellte die Finanzlage des Vereins dar. Man habe 2021 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ansturm auf Schwimmkurse

Die Kassenprüfer Inge Barnikel und Holger Häberlen bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Anschließend wurden Vorstand und Schatzmeister entlastet.

Ortsvorsteher Hermann Dehner sagte, dass die DLRG einen wesentlichen Teil zum Erhalt des Freibads beitrage. Als Vorsitzender des SV dankte er dem Verein für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Das Freibad konnte immer problemlos genutzt werden, zum Beispiel zur Abnahme des Sportabzeichens.

Auch Dehner bedankte sich bei den Wachgängern und besonders bei Loni Bertsch.

Der Bezirksvorsitzende Heiko Lang überbrachte die Grüße des Bezirks und freute sich über die einkehrende Normalität nach der schwierigen Coronazeit. Auch er konnte von einem Ansturm auf angebotene Schwimmkurse berichten und appellierte an die Mitglieder, ihr Rettungsschwimmabzeichen zu machen oder aufzufrischen. Anschließend informierte Jürgen Menzke die Versammlung über den Haushaltsplan 2022, der einstimmig bestätigt wurde. Es folgte die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten. Es wurden Inge Barnikel, Loni Bertsch, Hans-Peter Dehner, Marc Dubowy, Iris Englert, Marlen Geißler, Markus Geißler, Andreas Klingert-Schwab, Edel Mühleck, Daniel Scheidel, Florian Scheidel und als Ersatzdelegierte Susanne Haaf, Christian Mühleck und Steffen Rieger einstimmig gewählt.

Am Ende der Sitzung gab der Vorsitzende noch wichtige Termine bekannt. Die Mitglieder sollten ihr Rettungsschwimmabzeichen in Silber auffrischen und am Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen, erinnerte. Es würden für die kommende Saison wieder viele Wachgänger gebraucht.