Endlich: Die Stadtweiber waren wieder los!

Bad Mergentheim. Oh Schreck – das Corona-Virus ist zurück. Zwangsimpfung in der Redaktion: Am „schmotzige Dunnerschdooch“ überfielen unzählige Mutanten von Corona-Viren die Redaktion der Fränkischen Nachrichten. Glück nur, dass den kleinen Biestern ein Mobiles Impfteam samt Dr. Lauterbach folgte, das mit bestem Stoff der Virenlast den Gar ausmachte – städtischer Impfpass inbegriffen! Somit ist gewährleistet, dass die Pandemie in der Bad Mergentheimer FN-Redaktion nun endgültig Geschichte ist! Ausgestattet mit Impfspritzen, wurde alles, was sich bewegte, an diesem Vormittag mit „Stoff“ versorgt. Das Pandemie-Rätsel war jedoch schnell gelöst: Die Stadtweiber waren wieder los! Die Mädels aus der Stadtverwaltung nutzen die Gelegenheit, endlich wieder ihr Unwesen an der Frauenfastnacht zu treiben. Anschließend machten sich die kleinen weißen Viren samt ihren „Bezwingern“ auf den Weg in die Stadt, wo sie gestern noch viele mit ihrem „Impfstoff“ versorgten. bas/Bild: Barbara Kurz

