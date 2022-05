Bad Mergentheim. Die zweite Oldie-Dance-Night mit „Elvis & The Evergreens“ findet am Mittwoch, 25. Mai um 19.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark statt. Nachdem die geplante Veranstaltung in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, präsentieren die Becksteiner Winzer und die Kurverwaltung nun vier Stunden Livemusik. Die aus der Region stammende Band Elvis & The Evergreens begeistert durch eine absolut mitreißende Show für Fans der Oldie- und Tanzmusik. Einlass ab 18.30 Uhr; Beginn 19.30 Uhr. Vorverkauf: Fränkische Nachrichten, Gäste-Service, Telefon 07931/965225, Brunnentempel, Tourist-Information, Telefon 07931/574820, sowie an allen Reservix Vorverkaufsstellen.

