Eltern in Trauer begegnen sich

Main-Tauber-Kreis. Ein Trauercafé für Eltern im geschützten Raum bietet der Kinder- und Jugendhospizdienst in Bad Mergentheim ab Samstag, 22. Oktober, an. Offen ist es für Eltern aus dem gesamten Main-Tauber-Kreis.

„Sonnenschein“ heißt der „ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst“ des Malteser-Hilfsdienstes. Das Trauercafé, das nach coronabedingter Pause jetzt wieder startet, will in den Alltag der Eltern, deren Kind verstorben ist, ein wenig Helligkeit bringen. „Hier sollen sich“, so die Leiterin Marion Hackenberg-Friedrich, „Menschen, die das gleiche Schicksal haben, im geschützten Raum und in ruhiger Atmosphäre miteinander austauschen können“. Im ganzen Main-Tauber-Kreis gebe es bisher nur dieses einzige Trauercafé speziell für die Menschen, die um ihre Kinder trauern. „Kinder“ – das sind dabei nicht nur die Kleinen, sondern auch Jugendliche oder junge Erwachsene, die durch Unfall oder Krankheit ihr Leben verloren haben. Auch Fälle von Suizid gehören hier mit dazu.

Das „Trauercafé“ ist offen für alle Betroffenen. Das Bild zeigt die Leiterin Marion Hackenberg-Friedrich. © Kessler

Im Jahr 2011 war „Sonnenschein“ gegründet worden als Kooperationsprojekt des Bad Mergentheimer Caritas-Krankenhauses mit dem in Wertheim ansässigen „Malteser Hilfsdienst“ in der Erzdiözese Freiburg. Die Leitung übernahm die Kinderkrankenschwester Elsbeth Kiesel. In der Kinder- und Jugendhospizarbeit ging es von Anfang an um Lebensbegleitung. Familien, die von einer lebenszeitverkürzenden Erkrankung erfahren, können hier begleitet werden, auch über längere Zeit und unabhängig von der Lebenserwartung. Die Trauerbegleitung für verwaiste Eltern gab es seit 2016 in Lauda. Dann kam Corona.

In den neuen Räumen in der Bad Mergentheimer Schillerstraße soll jetzt ein Neuanfang gemacht werden. Marion Hackenberg-Friedrich, die zunächst ehrenamtlich mitarbeitete, hat sich weiterqualifiziert zum „Kinder- und Jugendhospiz-Begleiterin“ nach dem Celler Modell (mit Kurs- und Praxisphasen) und jetzt auch noch zur „Sterbe- und Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche“.

Das Trauercafé für den ganzen Main-Tauber-Kreis findet erstmals wieder statt am Samstag, 22. Oktober, ab 15 Uhr in der Schillerstraße 20 in Bad Mergentheim (Dauer etwa zwei Stunden).

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Willkommen sind alle Betroffenen, unabhängig von Nationalität und Religion. Das Trauercafé wird etwa alle sechs Wochen stattfinden. Gerne geben Marion Hackenberg-Friedrich oder Elsbeth Kiesel Auskunft (Telefon 07931 / 582570 oder E-Mail sonnenschein@malteser.org). peka