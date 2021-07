Elf Kommunen bilden „Gemeinsamen Gutachterausschuss“

2018 hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Grundsteuer, die über einen so genannten „Einheitswert“ berechnet wird, für verfassungswidrig erklärt. Sie basiere auf veralteten Daten. Am 4. November 2020 hat der Landtag ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet. In Baden-Württemberg wird die Grundsteuer damit nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt, das die bisherige Einheitsbewertung ablöst.

Die Neuregelung greift für die Grundsteuererhebung ab dem Jahr 2025. Beim „modifizierten Bodenwertmodell“ basiert die Bewertung im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide Werte miteinander multipliziert. Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Das Bewertungsergebnis ist der Grundsteuerwert, der den verfassungswidrigen Einheitswert künftig ersetzt. Eine Modifizierung der reinen Bodenwertsteuer erfolgt anschließend bei Anwendung der Steuermesszahl: Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke erfolgt ein Abschlag in Höhe von 30 Prozent.