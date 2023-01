Einzigartiges Potpourri

Bad Mergentheim. Nach jahrelanger Zwangspause kommt die ultimative „Mirage Show“ am Samstag, 4. März, wieder ins Kurhaus. Einlass ist um 18 Uhr, Showbeginn um 19 Uhr. Die Show ist ein Mix aus Travestie, Revue, Comedy, Schlager und Tanz. Dieses Potpourri macht diese Show einzigartig.

Die „Mirage Show“ wird deutschlandweit gezeigt und es treten nur aus Rundfunk und TV bekannte Künstler auf. Atemberaubende Darbietungen, funkelnde Stars, fetzige Songs und mitreißende Comedy vereint in einem spektakulären Erlebnis: Wen das neugierig macht, der sollte unbedingt einmal die Travestieshow in Bad Mergentheim besuchen. Hier verbringt man einen exklusiven Abend, der die Lachmuskeln garantiert herausfordert.

Ein bunter Abend erwartet das Publikum. © Tanja Stilzer

Für die Show werden die bekanntesten Travestiekünstler aus ganz Deutschland nach Bad Mergentheim geholt. Gemeinsam gestalten sie ein buntes Programm, welches das Publikum mitreißen wird. Sobald die Show startet, wird man in den Bann der talentierten Künstler gezogen. Geniale Comedy wechselt sich ab mit Musicaldarbietungen und Tanzeinlagen. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Kostüme und Make-Up der Darsteller sorgen für Begeisterung. Ganz gleich, ob man bereits viele Travestieshows gesehen hat oder nicht: Gute Unterhaltung und beste Laune sind auf jeden Fall garantiert. So kommt man mit einem großen Lächeln im Gesicht aus der Show und kann es kaum erwarten, einmal wieder einen Abend mit so guter Unterhaltung verbringen zu können.

Karten gibt es im FN-Kundenforum, über www.reservix.de und www.eventim.de.