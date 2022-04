Einwohnerzahl gesunken

Bieberehren. Als erste Gemeinde der VGem Röttingen verabschiedete Bieberehren den Haushalt 2022. Dieser weicht nach Angaben von der stellvertretenden Leiterin der Kämmerei, Verena Mühleck, gegenüber dem Ansatz 2021 nur geringfügig ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verwaltungshaushalt erhöht sich um 95 300 Euro auf 1 722 900 Euro und beim Vermögenshaushalt um 26 800 auf 2 172 500 Euro. Besonders erfreulich, vom Verwaltungshaushalt können 232 600 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, was auch für die Jahre 2023 bis 2025 geplant ist. War die Kreisumlage in den letzten Jahren konstant, wird sie nach Meinung vom Leiter der Kämmerei, Rainer Dollmann, ab dem nächsten Jahr merklich steigen, da sich der Hebesatz von 37 auf 39 Punkte erhöht.

Geringfügig wird sich in diesem Jahr die Gewerbesteuer erhöhen, von 50 000 auf 65 000 Euro. Weniger erfreulich ist die Entwicklung der Einwohnerzahl. Diese ging von 937 im Jahre 2011 auf 890 per 31. Dezember 2020 zurück und hat Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen. Zu den größten Ausgaben bei den Investitionen zählt das geplante Baugebiet „Am Schirm“, bei dem Bürgermeister Engelbert Zobel im Herbst mit dem Erschließungsbeginn rechnet. Für Grundstückserwerb und Erschließungen sind für 2022 rund 430 000 Euro und für 2023 1,04 Millionen Euro eingeplant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Kanalsanierung in Klingen wird mit 30 000 Euro veranschlagt. Bei der Sanierung „Hauptstraße 39“ geht man nach Abzug der Investitionszuweisung vom Land von einem Fehlbetrag von 121 000 Euro aus. Die Hochbaumaßnahmen für Dach, Garagen und Gemeindehalle sind laut Mühleck mit 45 000 Euro, ebenso wie für Fenster und Türen „Am Lindenplatz 5“ veranschlagt. Die Gemeinde Bieberehren ist seit Ende 2017 schuldenfrei und soll dies auch bleiben. Da sich Bürgermeister Engelbert Zobel und seine Räte mit den Zahlen und der Entwicklung ihrer Kommune sehr zufrieden zeigten, wurden sowohl die Haushaltssatzung als auch der Haushaltsplan 2022 mit Finanzplanung einstimmig genehmigt.

Der Zuschlag für die Sanierung des Daches bei der Gemeindehalle am Reinsbronner Bahnhof erfolgt bei der nächsten Gemeinderatsitzung. Grünes Licht gab es für den Weiterbetrieb der Kleinkläranlage vom Wasserwerk Creglingen mit der zugehörigen Werkswohnung und der Einleitung des gereinigten Abwassers in die Tauber an der Landesgrenze bei Creglingen-Klingen. Der ausgelaufene Vertrag aus dem Jahre 2002 wurde verlängert. Angehen will der Rat die künftige Regelung von Holzlagerplätzen auf Gemeindeeigentum. brun