Einwohnerversammlung am Montag

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim veranstaltet am Montag, 18. Oktober, eine Einwohnerversammlung (wir berichteten). Diese beginnt um 19 Uhr im Kursaal, Lothar-Daiker-Straße. Die Einlassregelungen sollten beachtet werden.

Die Stadtverwaltung informiert die Bürger an diesem Abend über verschiedene aktuelle Themen und hat dafür auch externe Fachleute eingeladen. Wie bei dem Format üblich, werden wieder Rückfragen, Diskussion und Dialog in sachlichem Rahmen möglich sein. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Udo Glatthaar folgt ein größerer Themenschwerpunkt zum Ausbau der Mobilfunk-Versorgung sowie zum neuen 5G-Standard. Auch im Stadtgebiet soll an mehreren Stellen die Infrastruktur durch Mobilfunkanbieter ausgebaut werden, was immer wieder zu Nachfragen und bisweilen auch zu Unsicherheit führt.

Bei der Einwohnerversammlung referiert zunächst Walter Berner, Abteilungsleiter Technik bei der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, zum Thema „Menschen und Mobilfunk“. Sein Vortrag gibt einen Überblick über das Thema und die technischen Hintergründe. Anschließend vertieft Stefan Tophofen, Referent für Bürgerbeteiligung beim Bundesamt für Strahlenschutz, das Thema. Er geht auf Wirkungen und Risiken elektromagnetischer Felder in Bezug auf Gesundheit und Umwelt ein.

Zweiter größerer Tagesordnungspunkt, ist das Thema Freiflächen-Photovoltaik, dem im Zuge der Energiewende ebenfalls eine gestiegene Bedeutung zukommt. Mit der Bauleitplanung nehmen die Kommunen eine aktiv lenkende Rolle beim Ausbau der Photovoltaik ein. Referentin ist Christiane Freitag vom Forum Energiedialog Baden-Württemberg. Sie wird auf die Rechtslage, Kriterien, Dialog-Möglichkeiten sowie Erfahrungen in anderen Gemeinden, eingehen.

Mit der innerstädtischen Verkehrsführung, dem Stadtentwicklungskonzept und der Landesgartenschau 2034, folgen drei weitere Themenblöcke, zu denen die Stadtverwaltung den jeweils aktuellen Sachstand präsentiert. Abschließend wird der Tagesordnungspunkt „Anregungen von Bürgern“ aufgerufen.

Nach jedem einzelnen Thema des Abends, wird es eine Aussprache geben, in der Fragen gestellt oder persönliche Rückmeldungen gegeben werden können. Um alle Themen aufrufen und behandeln zu können, wird OB Udo Glatthaar in der Moderation die Aussprachen zeitlich begrenzen müssen. Im Nachgang der Einwohnerversammlung stellt die Verwaltung alle Informationen und ausgewählte Präsentationen des Abends unter www.bad-mergentheim.de zur Verfügung.

Der Einlass zu dieser Versammlung wird nur Einwohnern Bad Mergentheims und seiner Teilorte gewährt. Die Corona-Pandemie macht zudem weitere Begrenzungen erforderlich. So können in den Kursaal maximal 120 Personen eingelassen werden. Einlass ist ab 18 Uhr. Zudem gilt für alle Anwesenden die so genannte „3-G-Regel“, die im Eingangsbereich überprüft wird. Auch am Sitzplatz muss stets eine medizinische Maske getragen werden. stv