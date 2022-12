Einstimmung für Jazzfreunde

Bad Mergentheim. Jazzfans können sich die Wartezeit bis zum Fest in diesem Jahr endlich wieder mit der New Jazzattack Big Band verkürzen. Am Samstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr veranstaltet die Jazzformation der Jugendmusikschule Bad Mergentheim ein Konzert im Markelsheimer Zehntkeller. Zu hören gibt es Musikstücke aus der Feder von Dave Wolpe, Herbolzheimer, Marcos Valle, Herbie Hancock oder Slide Hampton. Verstärkung gibt es an diesem Abend durch Freunde aus der Würzburger Jazz Szene: Dirk Rumig am Saxofon sowie Bernd Ketterl am Schlagzeug. Die New Jazzattack Big Band zeichnet sich durch die Vielfältigkeit ihrer Mitglieder sowie Stilrichtungen aus. New Jazzattack begeistert mit einer Bandbreite vom Big Band Swing bis hin zum Latin-Jazz.

