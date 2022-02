Einstieg ins Thema Klimaschutz

Bad Mergentheim. Das „Klimafit-Programm“ ist seit 2021 ein Pilotprojekt für Unternehmen zum Einstieg in das Klimaschutzmanagement. Bisher haben in Baden-Württemberg 26 Unternehmen aus drei Landkreisen bzw. Kommunen teilgenommen. Das Psychotherapeutische Zentrum der Kitzberg-Klinik ist eines von ihnen und wurde jetzt als so genannter „Klimafit Betrieb“ ausgezeichnet.

Im Juli letzten Jahres startete die eingehende Analyse, die erste Verbesserungsmaßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen für das Jahr 2022 hervorbrachte. Das Landesprogramm will Unternehmen jeder Branche und Größe einen strukturierten Einstieg in das Thema Klimaschutz und Energieeinsparung bieten. Workshops vermitteln Grundlagen des Klimaschutzes, die Erstellung einer Treibhausgasbilanz und Möglichkeiten zu Reduktion von Treibhausgasen und Kostensenkung. „Wir wollen unsere Energieeffizienz verbessern und unsere Emissionen reduzieren“, erläutert Geschäftsführer Wolfgang Vogt die Intention zur Teilnahme. „Auf der erstellten Datenbasis konnten wir effektive Verbesserungsmaßnahmen entwickeln. Dazu gehören simple, bisher übersehene energetische Maßnahmen, aber auch große Herausforderungen“. pm

